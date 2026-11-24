(Adnkronos) –

Momento di grande tensione ieri al Grande Fratello Vip, quando nel corso della seminale è arrivata la chiamata di Veronica Peparini per il marito e concorrente Andreas Muller. Ormai manca una sola settimana alla finale e i due potranno finalmente guardarsi negli occhi e discutere di quanto accaduto dentro la casa e del polverone che si è alzato nelle ultime settimane sull’amicizia tra il concorrente e Marina La Rosa. Il loro rapporto è cresciuto molto dentro la Casa, tanto da porre degli interrogativi ai telespettatori, cercando di influenzare anche la moglie Peparini. Ospite a Verissimo, la coreografa aveva espresso la sua gelosia a riguardo.

Veronica in chiamata con Andreas si è detta dispiaciuta che le sue dichiarazioni nel programma di Silvia Toffanin siano state ingigantite. La coreografa ammette di essere stata destabilizzata dai commenti social, ma la sua fiducia nei confronti del marito è solida. “Io voglio solo che tu stia bene. Non ce l’ho con nessuno, non ce l’ho con Marina. Non è il mio programma, lo stai facendo tu, non io. Non la volevo questa luce addosso”, ha detto Peparini che spera solo il meglio per il marito e che possa arrivare in finale. “L’importante è che tu stia bene”, dice Andreas in lacrime. Peparini ammette che “in alcuni momenti non ti ho riconosciuto”, ma riconosce che le dinamiche nate nella Casa rimarranno legate al programma e i due potranno chiarirsi una volta concluso il percorso al Gf Vip.