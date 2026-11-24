Roma, 24 nov. (askanews) – Il Senegal è definitivamente campione d’Africa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla federazione senegalese, annullando la decisione della Caf che aveva assegnato al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025. Resta dunque valido il risultato maturato sul campo, con il successo per 1-0 dei Leoni della Teranga. La decisione è stata presa all’unanimità dal collegio arbitrale.

Al centro della controversia quanto accaduto nel finale della partita. Dopo l’assegnazione di un calcio di rigore al Marocco, i giocatori senegalesi avevano abbandonato temporaneamente il terreno di gioco per protestare. Richiamata in campo da Sadio Mané, la squadra era poi rientrata e la gara era ripresa regolarmente. Il rigore di Brahim Diaz era stato parato da Édouard Mendy, prima della rete decisiva di Pape Gueye nei tempi supplementari.

Il Jury d’Appello della Caf aveva successivamente interpretato l’uscita dal campo come un abbandono della partita, assegnando la vittoria a tavolino al Marocco. Contro il provvedimento, comunicato il 17 marzo 2026, la federazione senegalese aveva presentato ricorso al Tas il 25 marzo.

Secondo il tribunale, spettava esclusivamente all’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala stabilire se esistessero le condizioni per proseguire l’incontro. Quando il direttore di gara aveva ordinato la ripresa, entrambe le squadre erano nuovamente in campo e avevano manifestato la volontà di continuare. Una decisione assunta durante la partita e che, in assenza di elementi di arbitrarietà o malafede, non poteva essere modificata successivamente dagli organi di giustizia sportiva.

La sentenza si fonda sulla cosiddetta “field of play doctrine”, il principio secondo cui le decisioni arbitrali prese durante una gara non sono normalmente soggette a revisione da parte dei tribunali sportivi. Il Tas ha respinto anche l’interpretazione della federazione marocchina sugli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d’Africa: le disposizioni sull’abbandono della partita non potevano essere applicate a un incontro che l’arbitro aveva fatto regolarmente riprendere e concludere.

Restano invece confermate le sanzioni disciplinari per i comportamenti tenuti durante la finale. Il commissario tecnico senegalese Pape Bouna Thiaw dovrà scontare cinque partite di squalifica nelle competizioni Caf, oltre a un’ammenda di 100mila dollari. Due turni di stop anche per i senegalesi Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr. Sul fronte marocchino, confermate le sanzioni nei confronti di Achraf Hakimi, due partite di cui una con la condizionale per un anno, e Ismaël Saibari, con due turni di squalifica, uno dei quali sospeso.