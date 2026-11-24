Milano, 24 nov. (askanews) – Medtronic presenta l’Impact Report 2026 “Precision with Purpose”, registrando oltre 82 milioni di pazienti assistiti nel mondo, 5,8 miliardi in investimenti strategici, più di 315 approvazioni di prodotto e oltre 38.000 brevetti globali. Innovazione e sostenibilità avanzano insieme per migliorare le cure e ridurre l’impatto ambientale.”Per noi innovazione significa utilizzare la tecnologia per generare un impatto duraturo e concreto per le persone e la società: nel fiscal year 2026 ne hanno beneficiato oltre 82 milioni di pazienti. Significa unire le conoscenze della biologia umana alla tecnologia, dalla robotica all’intelligenza artificiale, per migliorare gli esiti clinici, incrementare l’accesso alle cure e mettere sempre le persone al centro” ha dichiarato Elena Busetto, Senior Regional Corporate Sustainability Manager di Medtronic.L’impegno si traduce in un’innovazione responsabile, etica e accessibile: dalla chirurgia robotica all’IA, sostenute da 1,3 milioni di professionisti sanitari, formati negli ultimi quattro anni, e 68 milioni di dollari dedicati allo sviluppo dei dipendenti.”Per noi innovare significa anche innovare in modo responsabile: crediamo infatti che persone sane abbiano bisogno di un pianeta sano. Per questa ragione ci siamo posti l’obiettivo di passare completamente a energie 100% rinnovabili entro il 2030, e nel fiscal year 2026 abbiamo già superato il 65%. Contemporaneamente, stiamo sviluppando prodotti in un’ottica di circolarità ed ecodesign per allungare la vita utile, efficientare l’utilizzo delle risorse e ridurre i rifiuti. Per questo collaboriamo con i nostri fornitori, condividendo strumenti, risorse e modelli per accompagnarli nel percorso di decarbonizzazione con gli obiettivi climatici basati sulla scienza (SBTi) entro il 2030. Questo per promuovere sempre più un approvvigionamento responsabile, anche nel rispetto dei diritti umani e condotta etica” ha aggiunto Busetto.In questo percorso sono molte le iniziative ad alto impatto sociale intraprese da Medtronic.”La nostra tecnologia genera valore anche per la protezione della biodiversità e delle specie animali: grazie al nostro programma Rhythm of Life, diamo una seconda vita ai nostri monitor cardiaci non più utilizzabili sui pazienti per studiare e proteggere le specie animali in via di estinzione in tutto il mondo. Questo è un chiaro esempio di come uniamo circolarità, innovazione e tutela della biodiversità” ha concluso Busetto.L’impact report di Medtronic, dunque, fa emergere un modello integrato in cui tecnologia e il rispetto dell’ambiente convergono per costruire sistemi sanitari sempre più equi e resilienti.