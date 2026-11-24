(Adnkronos) – “Esiste una certa distanza tra quelle che sono le sensibilità e gli interessi dei consumatori dell’heritage aziendale e l’uso che le aziende ne fanno. Abbiamo scoperto che in Italia esiste una sorta di Heritage Gap: abbiamo un certo interesse da parte dei consumatori verso i patrimoni storici dell’impresa. Mentre, dal punto di vista dell’impresa, abbiamo analizzato elementi facili da misurare e citare, come il numero di post pubblicati in un anno sui social media, abbiamo rilevato che il numero di post pubblicati dalle aziende sul proprio patrimonio storico è decisamente basso, contro una maggioranza di consumatori che esprimono su questi temi un certo interesse, un interesse che è diffuso tra le generazioni”. Lo ha detto Daniele Pozzi, docente Liuc – Università Cattaneo e ricercatore Civis che ha curato il volume ‘Corporate Heritage. Una storia Made in Italy’, edito da Guerini Next e nato nell’ambito della ricerca di Liuc Civis, per discutere come la storia dell’impresa possa diventare una risorsa per interpretarne l’identità, rafforzarne la reputazione e costruire un rapporto credibile tra passato, presente e futuro.

Il volume è stato presentato nel corso dell’evento ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato nel capoluogo meneghino. “Abbiamo osservato che l’Heritage è una scelta, non è qualcosa che capita – prosegue -. Imprese magari anche molto piccole hanno una capacità di utilizzare l’Heritage che può essere superiore a quella di imprese molto grandi. Oppure imprese molto grandi usano molto bene l’Heritage, ma lo fanno insieme a una molteplicità di altri strumenti, mentre le imprese molto piccole usano come priorità determinante. Un altro dato che viene fuori è che in Italia, come in altri Paesi, esistono dei network. Sono imprese molto diverse che utilizzano il valore della memoria e le permettono di circolare, di non ridursi a delle celebrazioni, ma di rimanere all’interno della strategia aziendale”, conclude.