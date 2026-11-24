PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Champions è stata definita un pò da tutti, anche da tanti allenatori in passato, la competizione degli episodi, dove bisogna essere bravissimi nelle varie situazioni che si verificano. Ci sono grandissimi giocatori e a volte non è sufficiente fare delle prestazioni importanti, anche se io ritengo che sia la strada migliore per cercare di fare risultato. Però bisogna stare attenti, perchè quando commetti qualche errore hai una probabilità molto più alta di pagarlo”. E’ questo il messaggio lanciato dal tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro il Psg in Champions League, in programma al Parco dei Principi. “La Roma ha una sua intelaiatura che le ha permesso di venire a giocare questo tipo di partite – ha rivendicato a Sky Sport il tecnico giallorosso – Se le è conquistate sul campo e contro queste squadre serve un’attenzione e una concentrazione molto alte, ma anche una qualità tecnica che possa metterle in difficoltà”.

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