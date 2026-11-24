(Adnkronos) –

L’emendamento alla Manovra 2027 di Fratelli d’Italia sui marcatori colorati in dotazione alla polizia per ‘marchiare’ i violenti ai cortei non passa la tagliola delle ammissibilità. A quanto si apprende da fonti parlamentari, la proposta, a prima firma Alessandro Urzì, rientra infatti tra quelle dichiarate inammissibili per estraneità di materia in commissione Bilancio della Camera.

“L’emendamento è già stato presentato anche al decreto-legge sui cortei, che sarà discusso nei prossimi giorni in Commissione Giustizia alla Camera: stesso obiettivo, nella sede più naturale”, spiega Urzì. “Rimane la ferma convinzione che sia necessario agire per arginare i violenti e colpire chi commette reati facendosi scudo delle grandi manifestazioni. L’uso di sostanze traccianti per individuare chi sfascia le vetrine, assalta le forze dell’ordine o guida in modo organizzato i gruppi violenti potrà dunque diventare legge nell’ambito dell’esame del decreto”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera.

Sono oltre 1700 gli emendamenti alla manovra dichiarati inammissibili. Di questi, oltre 600 per estraneità di materia, i restanti invece per mancanza di coperture, come si apprende da fonti parlamentari. Il termine per i ricorsi è fissato alle ore 14 di martedì 24 novembre, gli esiti saranno comunicati alle ore 20.

Tra le bocciature, quella per l’emendamento di Fratelli d’Italia che puntava a riscrivere la exit tax, ossia l’imposta al 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. La proposta, a firma Ylenja Lucaselli, che alzava la soglia dell’ammontare complessivo dei redditi da 800mila a 2 milioni, non ha infatti passato il vaglio delle ammissibilità in commissione Bilancio della Camera a causa di mancanza di coperture. Stessa sorte per la proposta di Forza Italia, a prima firma Maurizio Casasco, che aumentava la soglia a cinque milioni, e anche per quella della Lega che escludeva dall’applicazione della tassa le partecipazioni in start up innovative e in Pmi innovative.

Inammissibile, poi, l’emendamento della Lega che prevedeva di aumentare l’Ires per le banche fino a 6 punti percentuali nel 2027 e nel 2028, e fino a 3 nel 2029 e che, di conseguenza, aumentava le risorse nel Fondo pensioni a 64 anni da 850 milioni l’anno a 1.204,1 milioni di euro per il 2027, 1.313,2 milioni nel 2028 e 1.404,1 milioni nel 2029. La proposta, a firma Toccalini, non ha passato la tagliole.

Cade anche l’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra che escludeva dallo ‘spalmacrediti’ del Superbonus i crediti d’imposta già acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026. La proposta, a firma Alessandro Palombi, rientra tra quelle giudicate inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera per mancanza di coperture.