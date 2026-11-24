(Adnkronos) – “Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi”. Così, su Instagram, Enrico Mentana interviene sulle ultime indiscrezioni relative al suo percorso professionale. Il riferimento del giornalista è ai rumors diffusi nelle ultime ore da Repubblica.it, secondo cui sarebbe in procinto di sbarcare su Tv8 per rilanciare il telegiornale della rete e guidare una striscia quotidiana preserale, con la partecipazione della Gialappa’s Band, in diretta concorrenza con ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber.

Mentana, che concluderà la sua lunga esperienza alla direzione del Tg La7 il prossimo 23 dicembre, era già intervenuto sui social nei giorni scorsi per quella che lui stesso ha definito “un’operazione di pulizia” sulle continue indiscrezioni riguardanti il suo futuro professionale. “Capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al Tg La7 e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza ‘informato’ rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso”, aveva scritto il giornalista.

“Non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7). Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”.