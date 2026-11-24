BARI (ITALPRESS) – Cinque milioni e 800mila euro per finanziare eventi, iniziative culturali e attività di promozione del territorio. È la dotazione complessiva delle due misure presentate questa mattina dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dall’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, affiancati da sindaci e amministratori degli otto comuni capoluogo della regione.

La prima, “Segui le stelle. Festeggia in Puglia”, prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro destinati agli otto Comuni capoluogo pugliesi per la realizzazione di un calendario di manifestazioni dal 6 dicembre al 6 gennaio. Concerti, mercatini, presepi, spettacoli e laboratori animeranno piazze, quartieri e luoghi della cultura, con il duplice obiettivo di favorire la socialità delle comunità locali e rafforzare l’attrattività turistica della Puglia anche nella stagione invernale. La campagna di promozione sarà diffusa da oggi sui principali media locali e nazionali, negli aeroporti e nelle grandi stazioni ferroviarie.

La seconda misura, “Cultura di Prossimità”, promossa dalla Regione con Puglia Culture e finanziata attraverso il Fondo speciale Cultura, dispone di una dotazione di 3,6 milioni di euro. L’avviso pubblico, rivolto agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, prevede contributi fino a 80mila euro per la realizzazione di iniziative culturali entro il 31 dicembre 2027. Le risorse saranno destinate al cofinanziamento di progetti finalizzati ad ampliare la partecipazione alle attività culturali, valorizzare il patrimonio materiale e immateriale e preservare le tradizioni e i saperi dei territori. La procedura sarà a sportello, articolata in tre finestre temporali. Le domande potranno essere presentate dalle 13 del 30 novembre attraverso la piattaforma online di Puglia Culture. “Sosteniamo le iniziative di comunità, diamo la possibilità ai pugliesi di stare insieme e contemporaneamente promuoviamo la Puglia come meta turistica invernale, valorizzando i riti, le tradizioni e gli eventi del periodo natalizio”, ha sottolineato Decaro. “Lo facciamo mettendo risorse a disposizione dei Comuni, perché siamo convinti che le amministrazioni comunali siano le istituzioni di prossimità, quelle più vicine alle nostre comunità. Abbiamo così l’opportunità di stare insieme in un periodo in cui si riuniscono le famiglie, perché tanti studenti e tante persone che lavorano fuori tornano nelle loro città, e contemporaneamente proviamo a destagionalizzare il nostro turismo”.

“La nostra idea – ha aggiunto Miglietta – è che la cultura debba essere vissuta da tutti e da tutte e, per questo, siamo decisi a costruire una rete di opportunità culturali sempre più diffusa, che raggiunga anche i centri più piccoli o i cittadini e le cittadine che partecipano meno alla vita culturale delle nostre comunità”.

– Foto xa2/Italpress –

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