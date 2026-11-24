(Adnkronos) – Tenere una casa vuota può costare migliaia di euro ogni anno. La cifra varia da città a città, con il ‘record’ a Milano: la spesa sfiora i 4.000 euro all’anno, senza incassare un solo euro di affitto. In particolare, per un bilocale di 60 metri quadrati nella zona Sempione-Pagano-Washington, il proprietario deve pagare 3.846 euro all’anno tra Imu, spese condominiali e imposte.

Affittando lo stesso immobile a canone concordato, invece, il rendimento netto annuo sarebbe di 11.480 euro con l’attuale cedolare al 10%, di 12.140 euro con quella al 5% prevista dalla manovra e di 12.668 euro con l’aliquota all’1% riservata ai contratti con inquilini under 36. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi SoloAffitti su immobili situati in sette città italiane, prevalentemente bilocali, che confronta i costi delle abitazioni sfitte con il rendimento netto delle diverse formule di locazione, considerando imposte, IMU e spese condominiali. Nei casi esaminati, mantenere una casa vuota costa tra 1.396 e 3.846 euro l’anno.



Ma c’è un altro dato: chiedere un affitto più alto non significa necessariamente guadagnare di più. Le agevolazioni fiscali possono rendere il canone concordato più redditizio di quello libero, anche quando l’affitto richiesto è inferiore. Un vantaggio destinato ad aumentare con le nuove aliquote previste dal disegno di legge di bilancio 2027.

A Roma, per un bilocale con garage di 63 metri quadrati nella zona Torrino-Eur, mantenere l’immobile sfitto costa 2.486 euro l’anno; a Napoli, per un bilocale di 62 metri quadrati al Vomero, 2.615 euro. Il confronto con la locazione è significativo. A Roma, lo stesso appartamento rende 9.103 euro netti all’anno con il canone libero e la cedolare al 21%, contro 10.886 euro con il concordato al 10%. A Napoli il vantaggio è meno evidente: il canone libero rende 7.777 euro netti contro i 7.610 del concordato.



Il disegno di legge di bilancio 2027 prevede di dimezzare la cedolare secca sui nuovi contratti a canone concordato, portandola dal 10% al 5%, e di ridurla all’1% per quelli con inquilini under 36. Le agevolazioni riguarderebbero i contratti sottoscritti nel 2027, per i canoni dovuti fino al 2031. Il concordato, che prevede canoni stabiliti dagli accordi territoriali, beneficia già di una tassazione agevolata e della riduzione del 25% dell’IMU, oltre a eventuali sconti comunali. Secondo l’analisi, nei casi esaminati risulta già oggi generalmente più redditizio del canone libero. Con la cedolare al 5%, il vantaggio si estenderebbe ulteriormente, rendendo il concordato più conveniente anche in situazioni nelle quali oggi prevale il canone libero.

A Roma, il rendimento netto del concordato salirebbe da 10.886 a 11.546 euro annui, portando il vantaggio rispetto al canone libero da 1.783 a 2.443 euro. A Napoli, dove oggi il libero risulta leggermente più conveniente, il concordato passerebbe da 7.610 a 8.084 euro netti, superando i 7.777 euro della locazione a canone libero. La convenienza economica, tuttavia, non basta a convincere i proprietari. Secondo le osservazioni dell’Ufficio Studi, il timore della morosità e le difficoltà nel recupero dell’immobile continuano a pesare sulla scelta di affittare. Le nuove aliquote aumentano il rendimento netto, ma non eliminano questi rischi.

La riduzione della cedolare potrebbe inoltre rendere la locazione residenziale più competitiva rispetto agli affitti brevi nelle zone meno centrali, dove tariffe e occupazione turistica sono inferiori. Nelle aree a maggiore richiamo turistico, invece, la convenienza resta da valutare caso per caso. Resta poi il nodo dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, fermo al 2003, e degli accordi territoriali. In alcune aree, osserva l’analisi, i canoni concordati raggiungono già livelli relativamente elevati, con il rischio che il vantaggio fiscale aumenti i rendimenti senza produrre benefici per gli inquilini. “Questi numeri mostrano che lasciare una casa vuota ha un costo importante e che affittarla può essere molto conveniente. Ma il rendimento non è tutto: la paura della morosità continua a pesare sulle scelte dei proprietari. La riduzione della cedolare è un incentivo utile, anche per riportare una parte degli affitti brevi sul mercato residenziale, ma da sola non basta. Occorre rendere il concordato più semplice e conosciuto, aggiornare l’elenco dei comuni agevolati e intervenire sugli accordi territoriali, affinché i benefici fiscali contribuiscano davvero ad aumentare le abitazioni disponibili”, afferma Silvia Spronelli, Ceo di SoloAffitti.