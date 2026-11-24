(Adnkronos) – “In quanto produttori di probiotici, come Sacco System sentiamo la responsabilità di raccontare al consumatore finale quella che è la realtà sui probiotici, quindi cosa sono effettivamente e come funzionano”. Lo ha detto Patrizia Origoni, Marketing Director di Sacco System, durante il convegno “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore”, che si è svolto al Mudec di Milano.

La crescita del mercato dei probiotici, trainata dalla crescente attenzione al benessere, non è infatti accompagnata da una piena consapevolezza da parte dei consumatori. È quanto emerge dalla ricerca “Probiotic Consumption and Habits – Cross Countries Quantitative Research”, commissionata da Sacco System, secondo la quale tre consumatori su quattro acquistano probiotici, ma solo uno su quattro si sente davvero informato.

La sfida per il settore è quindi trasformare la crescita del mercato in una maggiore consapevolezza. Un obiettivo al centro del convegno, durante il quale, ha spiegato Origoni, “abbiamo deciso di ascoltare gli attori che sono coinvolti in questa filiera, partendo dalla ricerca, fino ad arrivare ai terzisti che producono il prodotto finito, chi vende i probiotici, non dimenticando anche i professionisti nell’ambito salute che molte volte invitano i consumatori a fare uso di probiotici, quindi il gastroenterologo piuttosto che il nutrizionista”.