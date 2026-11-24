(Adnkronos) – Una vecchia agenda del 1992, copertina di plastica nera. Qui Papa Francesco prendeva appunti, fino al 2024. “Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”, si legge. Bergoglio mostrò il suo diario al cardinale Víctor Manuel Fernández, suo amico da decenni: “Di questo, vedrete voi”, gli disse. Tra gli appunti annotati anche quello del 21 luglio 2013 in cui scriveva: “Il 13 marzo mi hanno eletto Papa”.

Per trent’anni e fino al pontificato, annotò le paure segrete come la tentazione “diabolica” del potere vinta grazie alla fede. Il cardinale Fernández ha raccolto ne ‘Il diario personale di Papa Francesco’ una parte del contenuto di questo diario, così come anticipato da La Repubblica e dal Corriere della Sera.

Bergoglio incontrò il diavolo tre volte: “Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti. Nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco. Poi ha cercato di avvicinarsi e io sono scappato stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine… La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato”. All’epoca Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires. Riferisce di “una presenza affascinante, che invitava alla curiosità”. La terza volta che vide il diavolo, però, era già Papa: “Pochi giorni dopo il ritorno a Roma, ero in una riunione. L’ho visto e ho sentito la sua voce, trionfante, che possedeva tutto. ‘Ora ho ottenuto tutto quello che volevo’”. La data è il 21 gennaio 2021. E tre giorni dopo aggiunge: “Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta”.

Cominciano così due anni di crisi spirituale, da cui Francesco scrive di essere uscito solo nel Natale del 2022. “Sì. Il Papa avverte quella che definisce la seduzione pagana. La fatica a gestire il potere. Il potere che ha un Papa non è solo interno alla curia; riguarda i rapporti internazionali. E per lui rappresentava una forte tentazione”, riferisce il cardinale. In un altro passo: “Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare”, si legge ancora.

Il 30 dicembre 2022 si definisce “Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su se stesso…”. A leggere il Diario c’è da restare senza fiato. È giusto renderlo pubblico? “Sì. Era un materiale indispensabile per avere il quadro completo della figura di Bergoglio. Per questo ho deciso di pubblicarlo. Anche se avevo tanti dubbi”, prosegue il cardinale.

“Era molto sensibile a qualsiasi errore nei confronti delle persone. A volte scrive: non ho salutato del tutto bene quella signora quando è uscita. Oppure: ho dimenticato di visitare qualcuno che era malato, quanto avrà sofferto, penserà che non lo prendo sul serio. Per questo la tentazione del potere che ti colloca al di sopra degli altri, che ti induce a sottomettere gli altri ai tuoi progetti e a trattarli come burattini, per lui diventava terribile”, racconta Fernández. È sicuro che Bergoglio non maltrattasse mai nessuno? Ho sentito dire il contrario. “Assolutamente. Una volta a Santa Marta ci prepararono una pasta alla marinara e ci portarono del formaggio. A me venne naturale obiettare che non ci vuole il formaggio sul pesce. E lui, prontissimo: ‘Complimenti al cuoco, sono molto buoni questi spaghetti con il formaggio, sono perfetti’. Fu per me una lezione. Il Papa non sopportava che una persona fosse umiliata”.