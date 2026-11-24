(Adnkronos) – Il 61% degli italiani sui social boccia l’ipotesi di introduzione della cosiddetta tassa patrimoniale. È quanto emerge dalla ricerca di Spin Factor realizzata, in esclusiva per Adnkronos, con Human, la piattaforma proprietaria di social listening AI-driven.

La proposta allo studio del centrosinistra raccoglie il consenso del 39% degli utenti della rete. Tra questi, il 35% vede nella patrimoniale uno strumento per ridurre le disuguaglianze e sostenere il potere d’acquisto dei redditi medio-bassi; il 30% chiede un contributo limitato ai patrimoni più elevati, come misura di buon senso o straordinaria; il 20% sostiene che le risorse ottenute potrebbero finanziare sanità, scuola e welfare; il 15%, infine, insiste sulla tassazione delle rendite finanziarie e dei grandi gruppi, a partire dalle big tech, per contrastare l’elusione.

Tra i contrari (61%), invece, il 30% la considera una sorta di doppia tassazione su redditi già tassati, con il rischio di penalizzare risparmio e investimenti; il 25% ritiene che, una volta introdotta, la misura colpirebbe anche il ceto medio e le Pmi; il 25% teme una fuga di capitali all’estero e un disincentivo agli investimenti; il 20% legge la proposta come una bandiera identitaria della sinistra, senza una politica per la crescita.