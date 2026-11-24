(Adnkronos) – “I dati epidemiologici e le proiezioni sulla miopia sono impressionanti. Dobbiamo essere quindi in grado di agire presto e investire in prevenzione e in ricerca. L’attività degli ambulatori del Centro Europeo della Miopia parte da subito al Gemelli e all’Ospedale Isola Tiberina”. Lo ha detto Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs alla presentazione del Centro europeo della miopia, inaugurato al Policlinico Gemelli.

“Ma questa è solo la prima fase di un progetto più ampio, il Neurovision Lab, che già nel nome ingloba l’oggetto, cioè la vista, ma anche una nuova visione di fare sanità – ha aggiunto Piacentini -. Per noi ricerca, didattica e cura sono fortemente integrate da sempre e in questo caso lo saranno anche fisicamente, in uno stesso edificio che a regime sarà dotato di 20 ambulatori, 4 sale operatorie, 2 sale congressi (sono in programma anche una serie di iniziative aperte alla cittadinanza per fare cultura della prevenzione con eventi di tipo divulgativo) e 10 laboratori di ricerca, aperti anche all’industria per attivare collaborazioni volte allo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi device per migliorare cure e qualità della vita”.

“La costruzione del Neurovision Lab inizierà nel 2027, grazie al supporto dell’Inail e alla forte collaborazione con la Regione Lazio, che lo ha inserito tra i progetti rilevanti del nuovo piano di investimenti sulla sanità regionale. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera 2029” ha concluso.