SIDERNO (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato un uomo a Siderno, nel Reggino, scoprendo un laboratorio clandestino allestito per custodire, lavorare e confezionare droga destinata allo spaccio. Il blitz è scattato durante una perquisizione domiciliare condotta dai militari della locale stazione. In una rimessa per attrezzi adiacente all’abitazione, trasformata in una vera e propria centrale dello stoccaggio, i Carabinieri hanno trovato oltre tre chili di sostanze stupefacenti: 2,2 chilogrammi di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish.

Nel locale erano presenti anche macchinari per il confezionamento sottovuoto, materiale per suddividere le dosi e quasi 15 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutta la droga, l’attrezzatura e il denaro sono stati sequestrati. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Locri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

– Foto da video ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).