ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è stato operato con successo al ginocchio destro in una clinica di Turku, in Finlandia: l’intervento è stata eseguito dal rinomato ortopedico e specialista Lasse Lempainen. Il 25enne fuoriclasse altoatesino, attuale numero 2 del ranking Atp, è ricorso alla chirurgia per risolvere una sindrome della bandelletta ileotibiale cronica (nota anche come “ginocchio del corridore”), mediante un intervento di allungamento della bandelletta stessa. “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare l’infortunio senza ricorrere alla chirurgia – spiega Sinner, ex leader della classifica mondiale, in una nota – Dopo alcuni progressi molto incoraggianti nella fase iniziale, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo: per questo motivo mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca davvero tanto stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme alla mia squadra”.

L’azzurro, che non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio 2026, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, dovrebbe restare fuori per 3-4 mesi: salterà quindi gli Australian Open a gennaio e i tornei sul cemento di febbraio. Sinner potrebbe tentare il rientro in tempo per il Sunshine Double, disputando Indian Wells (dal 3 marzo) o il Miami Open (dal 17); più realistico l’obiettivo di un ritorno in campo al Masters 1000 di Montecarlo, in calendario dal 4 aprile 2027. “Voglio esprimere a Jannik, a nome mio, di tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel, e dei milioni di appassionati italiani, la più sincera vicinanza e il più grande affetto – le parole del presidente Fitp Angelo Binaghi – La decisione di sottoporsi a un intervento è una scelta che é stata maturata insieme al suo team con la massima attenzione. In questo momento non conta altro che la sua salute, la possibilità di risolvere definitivamente questo problema e di ritrovare serenità. Jannik sappia che la Federazione, e tutto il tennis italiano, sono al suo fianco. Lo aspettiamo, senza fretta, con tutto l’affetto, la stima e la gratitudine che merita. Prima il ragazzo, poi il campione. E il ragazzo non sarà mai solo”.

“A Sinner auguriamo il meglio, è un patrimonio nazionale e simbolo di una gioventù positiva – sottolinea il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – È la metafora della vita e dello sport: capita a tutti di avere incidenti, Sinner ora ci manca e c’è grande nostalgia di Sinner. La sua presenza in campo sembrava rassicurante. Dobbiamo stargli vicino e fargli sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza. Operazione tardiva? Il team e la famiglia hanno fatto la scelta più giusta secondo loro”. “Gli facciamo un applauso tutto quanti, mi dispiace solo che siano passati tanti mesi per arrivare a questa decisione. Il carattere di Jannik lo conosciamo tutti, anche la sua determinazione e la sua attenzione al dettaglio – osserva il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio – Lui è molto giovane e mi auguro vada bene il suo recupero, ho avuto l’onore di premiarlo ed è un piacere parlare con lui. È un’eccezione e un esempio che stimola l’attenzione dei ragazzi attraverso la vittoria e il comportamento”.

– Foto Ipa Agency –

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