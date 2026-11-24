Torino, 24 nov. (askanews) – Con il red carpet al Teatro Regio prima della cerimonia d’apertura, al via tra le star la 44esima edizione del Torino Film Festival. Sul tappeto rosso hanno sfilato tra gli altri John Travolta, ospite d’onore della serata, che ha posato insieme alla figlia Ella Bleu – che recita nel suo film da regista “Volo notturno per Los Angeles” (Propeller One-Way Night Coach, 2026) – l’attrice di “Pulp Fiction” Maria de Medeiros, i registi britannici Stephen Frears e Mike Newel e la regista tedesca Margarethe von Trotta, tutti premiati con la Stella della Mole.Presenti anche Giovanna Mezzogiorno, chiamata a conferire il riconoscimento a Newell che la diresse in “L’amore ai tempi del colera”, Ambra Angiolini, conduttrice della cerimonia d’apertura, Francesca Archibugi che guida la giuria del Concorso e gli altri giurati, il direttore artistico Giulio Base, Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema e Carlo Chatrian, il direttore. Il film d’apertura è “Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy” (November 1963) di Roland Joffé con Travolta tra i protagonisti. Il film è un thriller politico che arriva nel 63esimo anniversario dell’assassinio di J.F. Kennedy e ricostruisce le 48 ore prima degli spari a Dallas, esplorando il presunto coinvolgimento della mafia di Chicago in un complotto per uccidere il presidente.