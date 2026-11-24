Torino, 24 nov. (askanews) – Torino Film Festival al via con la cerimonia d’apertura al Teatro Regio, condotta da Ambra Angiolini insieme al direttore artistico Giulio Base; e arrivano subito molte star. La 44esima edizione si apre con l’ospite speciale John Travolta che riceverà il Premio Stella della Mole e presenterà con il regista Roland Joffé il film che inaugura questa edizione, “Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy” (November 1963). Travolta è a Torino anche per accompagnare in anteprima nazionale la sua opera prima da regista, “Propeller One-Way Night Coach” (“Volo notturno per Los Angeles”), il film sulla sua passione per il volo fin da bambino.

Ma nella serata d’apertura saranno consegnati anche altri Premi Stella della Mole (tra i 12 assegnati in questa edizione): sul palco saliranno l’attrice e regista portoghese Maria de Medeiros, che al festival accompagnerà la proiezione speciale di “Pulp Fiction” in cui fu Fabienne, la fidanzata di Bruce Willis, e ritroverà il compagno di set Travolta, e i registi britannici Stephen Frears e Mike Newell, che presenteranno rispettivamente i loro successi, “Piccoli affari sporchi” e “Donnie Brasco”: a premiarli ci sarà Giovanna Mezzogiorno. Tutti i loro film sono nella sezione non competitiva “Zibaldone”, così come quello che presenterà un’altra Stella della Mole della serata inaugurale: la grande regista, attrice e sceneggiatrice tedesca Margarethe von Trotta che a Torino porterà il restauro di “Anni di piombo”.