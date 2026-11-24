(Adnkronos) – “Il fatto importantissimo è che con questo sistema si rende ancor più sicura la verifica di tutti quegli atti criminosi che spesso succedono nelle stazioni. Siamo impegnati da tanti anni, come gruppo Fnm, sul controllo di questi luoghi. Un grandissimo lavoro è stato fatto, ad esempio con la presenza della Polfer a Cadorna dove abbiamo aperto una sede proprio dedicata e lo faremo anche a Saronno. Questo sistema è già attivo e consente alle polizie locali e ai vari operatori di poter visionare le immagini e poi procedere a denunce, controlli e quant’altro, perché è un sistema molto importante”. Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, partecipando oggi a Milano all’incontro con la stampa organizzato per presentare l’accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia, diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture.

Un accordo che consente ai comandi della Polizia Locale di poter accedere in tempo reale, h24, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni’.

Sulla possibilità di avere in stazione anche le forze dell’ordine Caradonna dichiara: “Il controllo, indubbiamente, è sempre utile” ma “non possiamo pensare che su ogni treno sia schierata una polizia dedicata. La Polfer sta facendo comunque un grandissimo lavoro, io lo testimonio da anni”. “Dopodiché il tema, ad esempio, della garanzia e del controllo dei nostri capotreno è comunque una cosa delicata, e la presenza anche di una vigilanza privata nelle stazioni rende possibile un maggior controllo”, conclude.