Roma, 24 nov. (askanews) – “La questione non è quello che è accaduto a Bengasi, è quello che sta accadendo ormai dal febbraio del 2022. Cosa vogliamo? ?Vogliamo che ci sia una continua escalation? Vogliamo che addirittura questa guerra si sposti in Africa e anche in altri aree internazionali europee?”.

E anche a livello europeo occorre “chiarire” che succede. La domanda è: “se dobbiamo tutti concentrarci sul negoziato di pace oppure se qualcuno ha interesse a coltivare una guerra totale nei confronti della Russia”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa a Roma, invita “l’Italia” a fare “chiarezza” sui suoi “interessi strategici” per “confrontarsi con gli altri” stati membri.

“Se continua così – ha rimarcato Conte – rotoleremo in una guerra mondiale”.