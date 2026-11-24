BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dal 1° dicembre scatteranno limiti quantitativi alle importazioni nell’Unione europea di determinati veicoli ibridi nuovi provenienti da Paesi terzi, tra cui Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito. Lo prevede il regolamento di esecuzione 2026/2614 della Commissione europea, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

La misura di salvaguardia provvisoria resterà in vigore per 200 giorni, fino al 18 giugno 2027. Il provvedimento introduce contingenti di importazione ripartiti per Paese e periodo. “Quando un contingente è esaurito, non è consentito l’ingresso nell’Unione delle importazioni del prodotto in esame”, stabilisce l’articolo 1. Le importazioni ammesse entro le quote continueranno a essere soggette ai dazi normalmente applicabili, tenendo conto di eventuali accordi commerciali preferenziali.

La stretta riguarda veicoli nuovi costruiti principalmente per il trasporto di massimo nove persone, conducente compreso, dotati di motore a combustione e motore elettrico. Sono compresi gli ibridi ricaricabili dall’esterno, i cosiddetti plug-in, e quelli non ricaricabili, inclusi i mild hybrid.

Per il primo periodo, dal 1° dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, il regolamento prevede un contingente di 86.301 veicoli per la Cina, 76.900 per il Giappone, 56.844 per la Turchia e 47.431 per il Regno Unito. Quote specifiche sono assegnate anche a Corea del Sud, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti. Seguono un secondo periodo, dal 1° marzo al 31 maggio, e un ultimo intervallo dal 1° al 18 giugno. I volumi inutilizzati saranno riportati al periodo successivo entro la durata della misura.

La decisione segue l’inchiesta di salvaguardia avviata dalla Commissione il 30 ottobre. Secondo la valutazione preliminare di Bruxelles, l’aumento delle importazioni minaccia di arrecare un grave pregiudizio all’industria europea, in un settore considerato strategico per innovazione, elettrificazione e occupazione.

I dati Eurostat riportati nel regolamento indicano che le importazioni dei veicoli interessati dal provvedimento sono passate da circa 958 mila unità nel 2023 a oltre 1,42 milioni nei dodici mesi compresi tra luglio 2025 e giugno 2026, con un incremento del 49% rispetto al 2023. Nello stesso confronto, quelle dalla Cina sono salite da circa 46 mila a oltre 486 mila unità.

Sono previste esenzioni per i prodotti originari di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina e Kenya, oltre che dei Paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato al regolamento. Tra questi ultimi però Cina, Turchia, Messico e Marocco restano soggetti alle restrizioni.

Per le merci originarie della Cina, l’accesso ai contingenti richiederà inoltre un certificato di esportazione firmato e timbrato dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici, la CCCME.

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