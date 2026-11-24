Trasporti Pesanti, azienda di Piadena (CR) della famiglia Storti, con ottant’anni di storia nel trasporto su strada e ferrovia, rinnova la flotta dedicata ai carichi eccezionali. “Un investimento all’insegna dell’efficienza e della continuità, per affrontare le nuove sfide del settore”, spiega Volvo Trucks in una nota.

La prima fotografia di Tullio Storti con un camion risale al 1945. Da lì a breve avrebbe dato il via, poco più che ventenne, alla storia di Trasporti Pesanti, proseguita anni dopo con il figlio Elvezio e i nipoti Stefano e Massimo. Tre generazioni che hanno contribuito a delineare l’azienda di oggi, impegnata nel trasporto in tutta Europa, su strada e ferrovia, di merci di ogni genere, dai pallet ai carichi eccezionali e ADR.

Dai primi trasporti di granaglie e legno ai numeri di oggi il passo non è stato nè breve nè scontato. Un terminal di 180 mila mq, destinato a quadruplicare nei prossimi mesi, con un terminal ferroviario dotato di 9 binari elettrificati che garantiscono tempi record in entrata e uscita. Più di 400 dipendenti e una flotta di oltre 300 veicoli industriali, di cui 95 per il trasporto eccezionale. Oltre ai servizi di deposito e logistica.

Nel 1968 iniziarono a trasportare vagoni ferroviari con i Diamond T, i possenti residuati bellici che compaiono ancora in molte foto dell’epoca. Nel 1972 arrivarono i primi veicoli pesanti mentre dal 2000 il cambio della normativa e l’introduzione dei mezzi a 4 assi diedero un’importante accelerazione alla crescita del trasporto eccezionale di materiale siderurgico.

Negli anni 90 il distretto del legno diede un’ulteriore spinta con il carrellamento dei vagoni carichi di tronchi e il trasporto dei rifiuti del legno. “Eravamo arrivati a fare 1.700 operazioni in un mese in una stazione di 7.000 mq. Era pazzesco, si facevano i miracoli” ricorda Elvezio Storti, AD di Trasporti Pesanti.

Per diversificare le proprie attività e rafforzarsi rispetto alle evoluzioni del trasporto eccezionale, dal 2016 l’azienda si è progressivamente aperta ad altre tipologie di trasporto e settori, dall’industria al movimento pallet.

I primi due Volvo FH16 660 HP, un trattore e un autocarro, acquistati nel 2007 per questa particolare tipologia di trasporto, fecero da apripista anche nel settore: se oggi Volvo è il camion più utilizzato nel trasporto siderurgico, il merito è anche loro.

“E’ il veicolo più adatto per questo tipo di lavoro. Se un tempo erano gli unici a fornire la potenza necessaria, oggi le alternative ci sono, ma continua ad essere il mezzo più adatto per le nostre esigenze”, continua Elvezio Storti.

Potenze e coppie elevate, unite a una minore complessità della catena cinematica, si traducono in tre benefici concreti: meno manutenzione, meno rotture, meno fermi macchina.

Dopo diversi anni di sostanziale immobilità, anche a causa dell’incertezza delle normative, la flotta dei veicoli per carichi eccezionali è stata oggetto di un rinnovamento importante.

I 35 nuovi veicoli Volvo, tutti a quattro assi, montano il nuovo motore D17 a sei cilindri da 700 CV e 3400 Nm di coppia, circa il 7% in più rispetto al suo predecessore.

“Al momento abbiamo registrato mediamente l’8% in meno di consumo di carburante. Considerando che i veicoli sono in rodaggio, ci aspettiamo un ulteriore miglioramento. Gli autisti apprezzano molto la potenza progressiva già a bassissimi regimi e il comfort di guida”, spiega Massimo Storti, Direttore Operativo.

Per ridurre i consumi, l’efficienza dei motori non basta. Molto dipende anche dallo stile di guida degli autisti, che Trasporti Pesanti cerca di migliorare attraverso programmi di incentivazione basati sul risparmio effettivo di gasolio e i corsi di guida economica di Volvo.

“I corsi danno un riscontro elevato e immediato, non solo nei consumi. Un camion guidato bene, con più calma e attenzione, rimane efficiente più a lungo e si rompe meno”, racconta Elvezio Storti. “Ultimamente stiamo facendo dei controlli incrociati sullo stile di guida tra i nostri sistemi di monitoraggio e Volvo Connect, per verificare la validità dei dati”.

– Foto ufficio stampa Volvo Trucks –

(ITALPRESS).