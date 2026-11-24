Roma, 24 nov. (askanews) – La pluripremiata regista austriaca Ruth Beckermann è tornata in Italia per una piccola tournée di presentazione del suo ultimo film “Wax & Gold”, un documentario presentato in anteprima alla Berlinale Special 2026 e nelle sale italiane dal 19 novembre, che parla dell’Etiopia, un viaggio tra memoria, colonialismo e identità del Paese sul Corno d’Africa. A margine di una proiezione al Cinema Troisi di Roma, sul titolo del film, che è anche una tecnica orafa, ha spiegato:”È un’antica tradizione espressiva della cultura amarica, la lingua principale in Etiopia, spesso, per esprimere ciò che si vuole dire davvero, bisogna ‘impacchettare’ il messaggio, rivestirlo di cera, affinché le persone possano comprendere e trovare l’oro nascosto al suo interno”. “Wax & Gold” (a ottobre è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e a novembre al Filmmaker Festival di Milano), ha come punto di osservazione l’Hotel Hilton di Addis Abeba:”Ho scelto l’Hilton come location per realizzare questo film perché fu fondato dall’imperatore Hailé Selassié negli anni Sessanta ed è da allora un punto di ritrovo per la gente della città, ma anche per persone che viaggiano e arrivano da altri paesi africani”, ha ricordato Beckermann.Il film è una coproduzione tra Ruth Beckermann Filmproduktion con Citrullo International e Rai Cinema, con il sostegno della Regione Lazio. La regista, tra riflessioni e conversazioni, riporta alla luce le tracce del colonialismo italiano e dell’occupazione fascista:”All’inizio Mussolini aveva invitato gli italiani ad andare in Etiopia, promettendo loro che avrebbero trovato molte donne disponibili, molti si trasferirono lì ed ebbero figli con donne etiopi. Successivamente, quando Hitler costrinse Mussolini ad attuare le leggi razziali, le coppie dovettero separarsi e la città fu divisa: una parte era riservata agli italiani, mentre nell’altra viveva la popolazione etiope. Molti dei bambini concepiti durante questo primo periodo non rividero mai più il proprio padre”.”E la cosa orribile è anche che, per combattere contro gli etiopi, gli italiani ricorsero per la prima volta all’uso dei gas. E ciò che trovo terribile, personalmente, è che il generale Rodolfo Graziani (allora nominato vicerè d’Etiopia, ndr) non sia mai stato processato per i crimini che commise in Etiopia. Ho persino sentito dire che, fuori Roma, gli sono stati dedicati un parco e un monumento. È difficile da comprendere, devo dire”, ha concluso la regista, riferendosi al santuario inaugurato nel 2012 ad Affile, paesino della città metropolitana di Roma, dove Graziani visse.Con “Wax & Gold”, Ruth Beckermann prosegue una ricerca cinematografica che da sempre intreccia dimensione personale e storia collettiva. Dopo “The Waldheim Waltz”, premiato alla Berlinale nel 2018, “Mutzenbacher”, vincitore della sezione Encounters nel 2022, e “Favoriten”, la regista torna a costruire un cinema capace di interrogare il presente attraverso le stratificazioni del passato.