(Adnkronos) –

Nove anni di reclusione per un allenatore di calcio di 36 anni, residente nel Grossetano e originario del Senese, accusato di violenza sessuale, adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Firenze, come riferisce ‘Il Tirreno’. La pena è lievemente inferiore ai dieci anni e mezzo invocati dall’accusa.

Il collegio, presieduto da Anna Favi, ha inoltre disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto, per tre anni, di ricoprire incarichi in scuole o strutture frequentate da minori. Stabilita anche una provvisionale di 58mila euro a favore delle famiglie dei quattro giovanissimi coinvolti. L’inchiesta è partita dalla segnalazione della madre di uno dei ragazzini, che sul cellulare del figlio aveva notato un messaggio inviato al tecnico: “Non voglio far niente”. Interrogato, il minore aveva raccontato che il giorno precedente l’allenatore lo aveva invitato a casa con il pretesto di regalargli una maglietta, per poi tentare un approccio sessuale. La donna si è rivolta subito ai carabinieri, presentando denuncia. Dal sequestro dello smartphone dell’uomo gli investigatori hanno recuperato centinaia di immagini pedopornografiche, in prevalenza ritraenti giovani calciatori, molti dei quali di età inferiore ai 14 anni.

Parallelamente, la denuncia di un’altra madre ha portato alla luce un secondo filone. Riguarda una tredicenne tesserata nella stessa squadra, con cui l’allenatore avrebbe avuto una relazione e che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata indotta a compiere atti sessuali con un cugino più piccolo e a riprenderli per compiacere il tecnico. In totale, i minori coinvolti sono quattro. Il fascicolo è poi passato alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, competente anche sui reati informatici, e nel 2024 è arrivato il rinvio a giudizio. In aula l’imputato ha negato ogni responsabilità, sostenendo di non essere a conoscenza dei file presenti sul proprio telefono e attribuendo alla tredicenne la loro archiviazione.