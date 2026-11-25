(Adnkronos) – “Il Rapporto dimostra come l’Italia si trovi in questo momento in una fase importante, in cui sta passando dal pensare di fare qualcosa al fare realmente qualcosa nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Siamo nella fase di adozione: alcuni dati riportano un raddoppio del numero di imprese che adottano l’intelligenza artificiale. La parte più importante è ben sottolineata dal titolo di questo studio: Industria Italia: Execution. L’aspetto fondamentale è proprio l’esecuzione: è l’ora di fare”. Sono le parole di Mauro Colombo, Innovation director, Hpe Italia, alla presentazione del Rapporto Strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’ stilato da Ced – Centro economia digitale che si è svolto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.