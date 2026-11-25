(Adnkronos) – Schneider Electric espande le proprie capacità produttive europee di raffreddamento nello stabilimento di Conselve, in Italia, raddoppiando la capacità produttiva per le tecnologie avanzate di liquid cooling a sostegno della rapida crescita dell’AI e dei data center ad alta densità in tutta Europa. L’ampliamento, che fa seguito all’acquisizione di Motivair dello scorso anno, porterà a un incremento del 100% della capacità produttiva di Cdu a partire dal prossimo gennaio, affiancato da un aumento del 50% della capacità produttiva di Big Chiller entro la fine del 2026. Nell’ambito di questa espansione, Schneider Electric sta investendo in un nuovo laboratorio avanzato per il collaudo dei sistemi di raffreddamento, il cui completamento è previsto per dicembre 2027. “La struttura – spiega una nota – triplicherà la capacità di test esistente, potenziando le attività di R&D, validazione di prodotto e garanzia di qualità per le tecnologie di raffreddamento ad aria e a liquido di nuova generazione. Questo investimento accelera ulteriormente l’innovazione fornendo capacità di validazione avanzate per chiller fino a 4 MW, CDU Motivair by Schneider Electric fino a 5 MW e sistemi CRAH e fan wall fino a 800 kW”.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui i nostri clienti progettano e gestiscono i data center – dice Damien Dhellemmes, senior vice president della divisione Secure Power and Data Center Business di Schneider Electric in Europa -, generando una domanda senza precedenti di tecnologie avanzate di liquid cooling in grado di supportare sistemi di calcolo sempre più potenti. Raddoppiando la nostra capacità produttiva di liquid cooling a Conselve, rafforziamo la nostra capacità di implementare infrastrutture AI resilienti, scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico, portando al contempo tecnologie e competenze chiave più vicine ai nostri clienti in Europa”. “L’espansione dello stabilimento di Conselve rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica globale possa incontrare e valorizzare l’eccellenza industriale italiana, a partire dal patrimonio di competenze della Cooling Valley veneta – ha aggiunto Davide Zardo, presidente e amministratore delegato di Schneider Electric Italia -. In questo distretto d’eccellenza mondiale, la competenza ingegneristica e manifatturiera gioca un ruolo chiave nel rispondere alle sfide termiche poste dai carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale in tutta Europa. Un investimento strategico che rafforza il ruolo dell’Italia nello sviluppo delle infrastrutture digitali di nuova generazione e nella capacità di rispondere alle crescenti esigenze di raffreddamento dei data center AI in Europa”.

Poiché i carichi di lavoro dell’AI comportano densità di rack più elevate e requisiti termici sempre più complessi, il liquid cooling sta diventando un elemento essenziale per la prossima generazione di infrastrutture per data center. “L’espansione di Schneider Electric a Conselve – spiega una nota – rafforzerà la capacità di rispondere a queste esigenze attraverso una maggiore capacità produttiva, una maggiore resilienza della supply chain e una più stretta collaborazione con i clienti europei. Questo sviluppo integra, inoltre, il più ampio portafoglio di soluzioni liquid cooling di Schneider Electric, tra cui Motivair by Schneider Electric, combinando l’esperienza specialistica nel raffreddamento con le competenze end-to-end dell’azienda nei settori del power, cooling, software e servizi”.