ROMA (ITALPRESS) – Un bambino che diventa miope a sei anni ha davanti a sé un lungo periodo durante il quale il suo difetto visivo può peggiorare. E più la miopia aumenta, più cresce il rischio che, con il passare degli anni, si presentino problemi ben più seri della necessità di indossare gli occhiali: dal distacco di retina, alla maculopatia, fino al glaucoma. È anche per questo che la miopia, un tempo considerata soprattutto un difetto della vista, oggi rappresenta una questione di salute pubblica. Nel mondo interessa già miliardi di persone e, secondo le proiezioni, entro il 2050 potrebbe riguardare quasi metà della popolazione mondiale, cioè 4,7 miliardi di individui. In Italia si stimano circa 15 milioni di adulti miopi, ai quali si aggiungono oltre un milione e mezzo di bambini e adolescenti. Per affrontare un problema destinato a diventare sempre più diffuso, nasce alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola il nuovo Centro Europeo della Miopia, diretto dal professor Stanislao Rizzo, Direttore della UOC di Oculistica del Policlinico Gemelli. Non si tratterà di un semplice ambulatorio per la prescrizione degli occhiali, ma di una struttura che riunirà prevenzione, diagnosi, controllo della progressione, trattamento delle complicanze e riabilitazione visiva. Un percorso articolato che accompagnerà i pazienti dall’infanzia all’età adulta, offrendo cure e soluzioni innovative anche in caso di comparsa delle complicanze.

“I dati epidemiologici e le proiezioni sulla miopia sono impressionanti – afferma Daniele Piacentini, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS -. Dobbiamo essere quindi in grado di agire presto e investire in prevenzione e in ricerca. L’attività degli ambulatori del Centro Europeo della Miopia parte da subito al Gemelli e all’Ospedale Isola Tiberina. Ma questa è solo la prima fase di un progetto più ampio, il Neurovision Lab, che già nel nome ingloba l’oggetto, cioè la vista, ma anche una nuova visione di fare sanità. Per noi ricerca, didattica e cura sono fortemente integrate da sempre e in questo caso lo saranno anche fisicamente, in uno stesso edificio che a regime sarà dotato di 20 ambulatori, 4 sale operatorie, 2 sale congressi (sono in programma anche una serie di iniziative aperte alla cittadinanza per fare cultura della prevenzione con eventi di tipo divulgativo) e 10 laboratori di ricerca, aperti anche all’industria per attivare collaborazioni volte allo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi device per migliorare cure e qualità della vita. La costruzione del Neurovision Lab inizierà nel 2027, grazie al supporto dell’INAIL e alla forte collaborazione con la Regione Lazio, che lo ha inserito tra i progetti rilevanti del nuovo piano di investimenti sulla sanità regionale. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera 2029″.

“Il tema della miopia sarà centrale nei prossimi anni e il Gemelli ha deciso di farsi carico del problema, affrontandolo e seguendolo lungo tutto un percorso che parte dall’età pediatrica, per arrivare all’età avanzata, monitorando e gestendo le eventuali complicanze – ricorda Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio -. Il Centro Europeo della Miopia è l’ennesimo esempio di come il Gemelli stia marcando un passo nuovo in tutti i settori e in tutte le specialità e come Regione Lazio non possiamo non esserne orgogliosi. Questo Policlinico è parte integrante ed essenziale del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dando a tutti la possibilità di ricevere buone cure. Ma accanto a questo c’è anche un fattore di crescita importante, derivante dall’aver avvicinato in maniera costante la ricerca al letto del paziente. La dedizione e la capacità del Gemelli portano beneficio non solo al sistema salute ma anche alla crescita di un’intera Regione. E di questo non possiamo che esserne grati”. Alla presentazione del nuovo Centro Europeo della Miopia che si è svolta questa mattina nella hall del Policlinico Gemelli sono intervenuti Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Elena Beccalli, Rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giuseppe Fioroni, Vicepresidente dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, Antonio Gasbarrini, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, e Alessandro Sgambato, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Tutti abbiamo dato una mano per la realizzazione di questo progetto, ma se non ci fosse stato l’entusiasmo e l’immediata intuizione del Presidente Rocca non saremmo qui – riconosce Marcello Fiori, direttore generale INAIL -. Lui ha deciso di puntare su una struttura che nel nostro Paese non esisteva e che porterà benefici non solo ai pazienti di questa Regione ma a quelli di tutta Italia e d’Europa. Poter contare su un centro d’eccellenza di livello nazionale ed europeo come questo è dunque molto importante. C’è poi il tema della prevenzione; sono tanti i problemi dell’apparato visivo legati a malattie professionali ed è un tema spesso sottovalutato. Per volontà dell’attuale Governo noi da quest’anno copriamo in termini assicurativi nove milioni di studenti. Dobbiamo cominciare a fare prevenzione e screening già dalla scuola primaria; l’esposizione prolungata a device digitali produrrà inevitabilmente danni e disturbi negli anni a venire. Infine, il tema della ricerca. Abbiamo appena avviato un progetto di ricerca sulla rigenerazione dei tessuti della cornea, che vede la collaborazione del nostro Centro Protesico di Budrio con la UOC di Oculistica del Gemelli. E il Centro Europeo della Miopia per noi è un progetto importante, sul piano della cura e della ricerca. È un investimento che guarda al futuro e alla salute di milioni di persone. Perché dobbiamo fare i conti con le previsioni epidemiologiche, guardare lontano e fare da subito le cose che servono”.

“La miopia deve essere affrontata come una malattia cronica ad alto impatto sanitario e sociale – spiega il professor Stanislao Rizzo -. Non basta prescrivere occhiali o lenti a contatto: dobbiamo intervenire precocemente, monitorare la progressione nel tempo e fare ricerca per ridurre le complicanze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita permanente della vista. L’uso diffuso e costante di computer, tablet e smartphone aumenta l’incidenza della miopia in età precoce e richiede nuove ricerche per comprendere come poter non solo correggere, ma curare e prevenire gli effetti più gravi”. Il Centro sarà attivato dal 1° dicembre negli spazi dell’Oculistica del Gemelli con i primi quattro ambulatori e laboratori di ricerca e presso l’Ospedale Isola Tiberina con un ambulatorio dedicato ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti con miopia elevata o complicata. È l’avvio di un progetto più grande e di grande rilevanza per i cittadini della Regione Lazio e di tutta Italia. La sede definitiva del Centro Europeo della Miopia sarà accolta nel nuovo edificio “Neurovision Lab”, la cui costruzione inizierà il prossimo anno per concludersi entro la primavera del 2029. Il nuovo edificio sarà dotato di 20 ambulatori, 10 laboratori di ricerca, 4 sale operatorie e comprenderà il centro per la ipovisione; sarà un luogo dove clinica, ricerca, formazione ed educazione alla prevenzione coesisteranno in stretta contiguità.

Nello stesso edificio sarà ospitato anche il Vickie & Jack Farber Institute per le Neuroscienze sviluppato in collaborazione con la Thomas Jefferson University di Philadelphia; questo consentirà di sviluppare ricerca congiunta su neuroculistica e sulla nuova e promettente branca della “oculomica”. Ma come si può impedire che la miopia di un bambino peggiori? Il primo passo sarà capire non solo quante diottrie mancano, ma anche perché il difetto sta progredendo. Durante la visita gli specialisti ricostruiranno la storia familiare, le abitudini scolastiche, il tempo trascorso davanti a smartphone, tablet e computer e quello dedicato alle attività all’aperto. Oltre ai tradizionali esami della vista, verrà valutata con la biometria ottica la lunghezza del bulbo oculare, un parametro fondamentale perché molte delle complicanze della miopia sono legate proprio all’allungamento dell’occhio. L’esame del fondo oculare e le fotografie della retina consentiranno inoltre di individuare eventuali alterazioni, anche nelle zone periferiche. Il controllo della progressione sarà altrettanto importante della diagnosi. I bambini potranno essere rivalutati generalmente ogni sei mesi, per verificare se e quanto la miopia stia aumentando. E se la progressione dovesse essere significativa, sarà possibile intervenire con trattamenti che hanno già dimostrato di poterla rallentare: colliri a base di atropina a basse concentrazioni, particolari lenti oftalmiche a defocus periferico o, in casi selezionati, una combinazione dei due approcci.

Ma la prevenzione comincia fuori dall’ambulatorio. Trascorrere una o due ore al giorno all’aperto, evitare un impegno visivo da vicino troppo prolungato e ridurre l’uso continuativo dei dispositivi elettronici sono indicazioni importanti, soprattutto durante gli anni della crescita. La predisposizione genetica conta, ma non basta a spiegare il rapido aumento della miopia osservato negli ultimi decenni. Anche l’ambiente e le abitudini quotidiane hanno un ruolo. “Non esiste una soglia di miopia completamente priva di rischio – sottolinea il professor Rizzo -. Ogni diottria aggiuntiva si associa a un incremento della probabilità di sviluppare patologie oculari degenerative nel corso della vita. Per questo, anche modesti rallentamenti della progressione ottenuti durante l’infanzia e l’adolescenza possono tradursi in una sostanziale riduzione del rischio in età adulta”. La vera sfida è evitare che un difetto visivo diventi una minaccia per la vista. Nelle forme più elevate (oltre le sei diottrie), l’allungamento del bulbo oculare può provocare alterazioni della retina, favorendo rotture e distacchi retinici, maculopatia miopica e altre complicanze. Il Centro sarà in grado di fronteggiare queste situazioni, attraverso trattamenti laser per determinate lesioni retiniche periferiche, iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF per le forme di neovascolarizzazione coroideale miopica e, quando necessario, interventi di chirurgia vitreo-retinica.

Per gli adulti con miopia stabile sarà inoltre possibile valutare la chirurgia refrattiva, che corregge il difetto visivo ma non elimina i rischi retinici legati alla miopia elevata. Nei casi in cui la malattia abbia già compromesso gravemente la vista, il percorso potrà proseguire con la riabilitazione visiva, grazie alla presenza al Gemelli del Polo Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva della IAPB. L’obiettivo è offrire una risposta anche a chi non può più recuperare completamente la funzione visiva, aiutandolo a conservare la maggiore autonomia possibile. Accanto all’assistenza, il nuovo Centro avrà una forte vocazione scientifica. Tra i primi filoni di ricerca ci sarà il confronto tra le diverse tecnologie delle lenti a defocus periferico, per capire quali siano più efficaci nel rallentare la miopia. Un secondo ambito riguarderà lo studio delle alterazioni della retina nei pazienti con miopia elevata, per individuare i segnali che possono anticipare lo sviluppo di complicanze. Sono già stati predisposti protocolli osservazionali dedicati all’evoluzione delle lesioni retiniche periferiche. Spazio anche all’intelligenza artificiale e agli smart glasses, gli occhiali intelligenti che possono aiutare le persone con grave riduzione della vista a leggere un cartello, riconoscere un oggetto o orientarsi in ambienti poco familiari. Un campo di ricerca che guarda non solo alla malattia, ma anche alla qualità della vita e all’autonomia dei pazienti.

La collaborazione tra Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e Thomas Jefferson University permetterà inoltre di sviluppare progetti che integrano oftalmologia, neuroscienze e analisi avanzata dei dati. “Investire nella prevenzione, nel controllo della progressione e nella ricerca significa ridurre il numero di pazienti che svilupperanno forme severe della malattia e limitare il futuro carico di disabilità visiva – conclude il professor Rizzo -. Con questo Centro vogliamo offrire ai pazienti un punto di riferimento in grado di accompagnarli in ogni fase della vita, dalla prima diagnosi fino al trattamento delle complicanze più severe”.

– foto ufficio stampa Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS –

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