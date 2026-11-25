ROMA (ITALPRESS) – Trasformare un’esperienza educativa in un modello di intervento strutturato, replicabile e capace di contribuire allo sviluppo delle politiche pubbliche per l’inclusione delle persone con disabilità. E’ questa una delle principali prospettive al centro del progetto di “Bridge2Autonomy – Un ponte tra scuola e vita adulta”, che si è svolto oggi presso l’Istituto Madonna del Carmine, a Sassone di Ciampino, alle porte di Roma. Il progetto, promosso dai Salesiani attraverso AGS per il Territorio ETS, sostenuto da Stellantis Philanthropy, con la collaborazione di Fondazione Agnelli, IN4IN – spin-off dell’Università degli Studi di Macerata – e Inventure APS, rappresenta un’esperienza innovativa nel panorama educativo italiano, affrontando una delle questioni più delicate nei percorsi di inclusione: il passaggio dalla scuola alla vita adulta dei giovani con disabilità cognitive. Avviato nell’anno scolastico 25/26, oggi Bridge2Autonomy accompagna oltre 400 ragazzi e ragazze in 12 regioni italiane, 27 città e 46 istituti scolastici, attraverso una rete composta da 128 Tutor dell’Inclusione, 33 orientatori e 23 enti coinvolti. Dal quarto anno delle scuole superiori fino all’anno successivo al diploma, Bridge2Autonomy accompagna i giovani e le famiglie nella costruzione del proprio Progetto di Vita attraverso percorsi personalizzati, realizzati dentro e fuori la scuola, valorizzando capacità, desideri, interessi e aspirazioni individuali. La conclusione del percorso scolastico rappresenta, infatti, un momento particolarmente delicato, nel quale il rischio di isolamento sociale e di riduzione delle opportunità può diventare significativo. Il progetto interviene proprio in questa fase, creando continuità tra il percorso scolastico e la vita adulta e offrendo ai ragazzi occasioni concrete per sviluppare autonomie, sperimentarsi in contesti lavorativi, costruire relazioni, coltivare passioni e partecipare attivamente alla vita della propria comunità. L’innovazione di Bridge2Autonomy consiste nella capacità di tenere insieme le diverse dimensioni della vita della persona, superando la frammentazione degli interventi e costruendo una responsabilità educativa condivisa tra scuola, famiglia, servizi, imprese e territorio.

Questa mattina, circa 250 persone appartenenti alla comunità di Bridge2Autonomy hanno partecipato all’udienza generale con Papa Leone XIV in Vaticano, alla presenza anche di John Elkann, presidente di Stellantis. Un momento significativo di incontro e condivisione per una rete educativa impegnata quotidianamente nella promozione della dignità, dell’autonomia e della partecipazione di ogni persona. La presentazione dei risultati del primo anno di attività e delle prospettive di sviluppo del modello B2A è avvenuta durante un convegno tenutosi nel pomeriggio del 25 novembre. L’ambizione del progetto è andare oltre la durata della sperimentazione, attraverso un processo di sistematizzazione e validazione delle metodologie: l’obiettivo è arrivare alla definizione di un modello di intervento sistemico, trasferibile e replicabile su scala nazionale, da sottoporre all’attenzione dei decisori pubblici, anche attraverso l’elaborazione di linee guida e strumenti metodologici condivisi. Un contributo concreto al dibattito sulle politiche per la disabilità e sull’attuazione del Progetto di Vita previsto dall’attuale normativa, nella prospettiva di rendere l’accompagnamento alla vita adulta una componente strutturale dei percorsi educativi e di inclusione. Bridge2Autonomy intende così mettere a disposizione del sistema pubblico il patrimonio di esperienze, competenze e conoscenze maturato sul campo, affinchè le opportunità offerte ai giovani non dipendano esclusivamente dalla presenza di singole progettualità o dalla capacità di iniziativa delle famiglie e dei territori. Una delle principali innovazioni introdotte da Bridge2Autonomy è la figura del Tutor dell’Inclusione, un professionista specializzato nell’accompagnamento dei giovani nella costruzione del proprio Progetto di Vita, capace di operare trasversalmente nei contesti scolastici ed extrascolastici. Il Tutor lavora in collaborazione con gli insegnanti, le famiglie e i servizi territoriali, attivando risorse e opportunità e sostenendo i ragazzi nei processi di scelta e di autodeterminazione, senza sostituirsi a loro.

In questa prospettiva si inserisce la proposta del Master universitario di I livello in “Tutor dell’Inclusione per il Progetto di Vita”, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in collaborazione con AGS per il Territorio ETS per l’anno accademico 2026/2027. Il Master rappresenta un passaggio significativo verso il riconoscimento e la qualificazione di un nuovo profilo professionale. Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di don Giorgio Degiorgi, Ispettore dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta, e don Elio Cesari, Presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS). A seguire, don Alberto Goia, Presidente di AGS per il Territorio ETS, Alessandro Brescia, Project Manager, e Agnese Ferrara, Project Officer, hanno presentato il percorso di Bridge2Autonomy, i risultati del primo anno di lavoro, le caratteristiche del modello educativo e la centralità del Tutor dell’Inclusione. Particolare spazio è stato riservato alle voci dei protagonisti: ragazzi e ragazze, famiglie, tutor, orientatori e insegnanti, attraverso le cui esperienze è stato possibile ricondurre il confronto pedagogico e istituzionale alla concretezza dei percorsi di autonomia e di crescita personale.

Il successivo dibattito, moderato da Valentina Bellis, Direttrice di AGS per il Territorio ETS, ha riunito rappresentanti del mondo salesiano, delle istituzioni, della ricerca universitaria e della scuola: Don Fabio Attard, Rettor Maggiore dei Salesiani; Don Andrea Bonsignori, CEO di BreakCotto ed esperto per il Ministro per le persone con disabilità; Rosita Deluigi, docente di pedagogia dell’Università di Macerata, IN4IN e componente del Comitato Scientifico B2A; Italo Fiorin, docente di pedagogia dell’Università LUMSA e componente del Comitato Scientifico B2A; Agata Esposito, dirigente scolastica di un istituto coinvolto nel progetto; Maurizio Borgo, Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il confronto ha posto al centro il rapporto tra la cultura educativa salesiana e la promozione dell’autonomia personale, le prospettive normative e istituzionali del Progetto di Vita, il contributo della ricerca pedagogica, il ruolo della scuola e la necessità di tradurre il diritto all’inclusione in opportunità concretamente accessibili. Nella giornata di ieri, 24 novembre, tutor, famiglie, docenti, ragazzi e operatori del progetto hanno condiviso esperienze e riflessioni attraverso momenti di lavoro di gruppo, dedicati al percorso realizzato nei diversi territori e alle prospettive future. Con Bridge2Autonomy, i Salesiani e Stellantis Philanthropy intendono contribuire a un cambiamento educativo, culturale e sociale: costruire le condizioni affinchè ogni giovane con disabilità possa esercitare il diritto di scegliere, progettare il proprio futuro e partecipare pienamente alla vita della comunità. Perchè la fine della scuola non deve coincidere con la fine delle opportunità.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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