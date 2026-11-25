(Adnkronos) – Fari puntati sulla Champions League. Oggi, mercoledì 25 novembre, la Roma sfida in trasferta il Paris Saint Germain – in diretta tv e streaming – nella quinta giornata della fase campionato della più importante competizione europea per club. La squadra di Gian Piero Gasperini si trova a quota 4 in classifica al 20° posto insieme a Psv Eindhoven, Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Vikin e Bodo Glimt. I vincitori delle ultime due edizioni della Champions League sono invece al comando a punteggio pieno con 12 punti con il Real Madrid.

La sfida tra Paris Saint Germain è in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All: Luis Enrique.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All: Gasperini.

La partita fra Psg e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime.