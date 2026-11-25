COMO (ITALPRESS) – Il Como soffre ma si prende tre punti fondamentali grazie all’1-0 casalingo inflitto all’Aek Atene. E’ una perla di Milla nella ripresa a mettere il sigillo su un risultato che permette ai lariani di restare ai piani alti della classifica, con l’obiettivo minimo dei playoff sempre più vicino. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 9′, quando Rota compie un intervento decisivo in scivolata che sbarra la strada a un sinistro ravvicinato di Douvikas. La possibile svolta si materializza al 28′, quando Valle viene atterrato in area da Majer e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta capitan Da Cunha, che però calcia malamente fuori. I greci si rendono pericolosi al 43′, quando Sanchez deve dire no a due conclusioni ravvicinate firmate prima da Gacinovic e poi da Marin. Sarà di fatto l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude senza reti. La prima chance della ripresa è ancora per gli ospiti, quando Vitalis viene smarcato in area da Majer al 6′, ma spara alto con il sinistro da buona posizione. Nel momento più difficile, gli uomini di Fabregas sbloccano il match al 12′. Baturina riceve da Valle e scarica al limite per Milla, il quale indovina un gran destro a giro sul secondo palo che si infila alle spalle di Strakosha. Al 16′ è Nico Paz a sfiorare il 2-0, quando il suo mancino di prima intenzione centra in pieno il palo. Sette minuti più tardi, Milla si incarica di un piazzato dalla destra e pennella al centro per Ramon, il quale incorna a lato. I gialloneri sfiorano il pari al 35′, quando Marin scodella una punizione a centro area sulla quale arriva bene Moukoudi, che di testa sfiora il palo alla destra di Sanchez. Nel finale, gli assalti della squadra di Nikolic non sortiscono gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Sarà invece Perrone ad avere sul mancino un’ultima opportunità, ma Strakosha gli sbarra la strada al 44′ al termine di una bella incursione solitaria. Grazie a questa vittoria, il Como sale a quota 12 dopo cinque giornate e sale addirittura al terzo posto della graduatoria. I lombardi torneranno protagonisti in Europa il 9 dicembre, quando faranno visita al Betis.

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