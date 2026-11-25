(Adnkronos) – L’Ucraina è “un tema su cui abbiamo delle visioni diverse, ma su tutto il resto c’è una sintonia di fondo e i nostri tavoli stanno convergendo su programma e obiettivi condivisi”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7.

“L’attacco che c’è stato nel porto di Bengasi, porto libico, da parte degli ucraini nei confronti di una corvetta russa e di una nave cargo sempre russa, ci fa capire che ormai per l’Ucraina che cerca di combattere i russi anche in Africa e non solo qui in Libia, per l’Ucraina ormai la guerra deve essere totale. L’Europa vuole questo? Perché alcuni dei Paesi volenterosi, a partire dalla Gran Bretagna e anche dalla Germania, sembrerebbero voler assecondare anche la prospettiva di questa escalation di una terza guerra mondiale. Noi abbiamo dato delle soluzioni da anni diverse”, le parole di Conte.

“Noi staremo nel campo progressista. Noi siamo qui e stiamo lavorando all’inizio della legislatura per fare questa coalizione e la faremo perché Giorgia Meloni deve andare a casa e dobbiamo proporre un’alternativa”, ha aggiunto il presidente Cinquestelle, che aggiunge sull’ultima clip della premier in tema di legge di bilancio: “Stiamo commentando dei video autoprodotti a Chigi, Meloni vada in mezzo alla gente a spiegare che questa manovra è la manovra che serve alle persone. Come mai la gente – chiede – non vede nulla in mano?”.