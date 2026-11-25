Roma, 25 nov. (askanews) – Parte bene la Coppa Davis per l’Italia. Nel primo match in programma Lorenzo Musetti (n.27 Atp) ha battuto Seong Chan Hong (n.787) regalando il primo punto agli azzurri, imponendosi in due set con il punteggio 6-0 7-6(5) in un’ora e 31 minuti di gioco. La squadra di Filippo Volandri potrà chiudere già i conti con il secondo singolare tra i numeri uno che vedrà impegnati Flavio Cobolli (n.7 Atp) e Sud Soonwoo Kwon (n.139). In caso di sconfitta del romano si andrà al doppio decisivo con Vavassori/Berrettini contro Chung/Kwon.

Italia-Corea del Sud è valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2026, nella fase finale a otto (Final 8) in corso a Bologna. È il primo turno a eliminazione diretta. La vincente affronterà in semifinale la vincente di Repubblica Ceca-Canada, venerdì 27 novembre.