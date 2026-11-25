(Adnkronos) –

Niente diretta oggi per Pierluigi Diaco su Rai2. Il conduttore non andrà in onda alle 15.30 con una nuova puntata di ‘Bellamà’. La notizia, anticipata da Fanpage, trova conferma in ambienti televisivi. A quanto apprende l’Adnkronos, Diaco ha comunicato all’azienda l’impossibilità di essere alla conduzione della puntata di oggi per un’indisposizione. Al posto della puntata di oggi di ‘Bellamà’ andrà in onda una puntata di montaggio con una sorta di ‘meglio di’.

La notizia arriva in un momento particolare per il conduttore: a seguito delle polemiche scatenate dall’intervista ad Alberto Ravagnani e dopo i retroscena pubblicati da Selvaggia Lucarelli, la Rai ha annunciato il 13 novembre scorso l’avvio un audit interno sulla gestione della trasmissione mentre il 18 novembre l’Agcom ha reso noto l’avvio di un procedimento di verifica sulla conformità dell’intervista agli obblighi previsti per la Rai nel Contratto di Servizio sul rispetto della dignità della persona.