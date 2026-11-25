Roma, 25 nov. (askanews) – Nove atenei internazionali, istituzioni e imprese riuniti a Roma per definire su quali tecnologie e priorità energetiche avviare nuove collaborazioni ed individuare i primi progetti di ricerca congiunti da sviluppare nel 2027 tra Italia, Mediterraneo e Africa. E’ il Summit NEST, la Rete per la Transizione Energetica Sostenibile, partenariato esteso italiano nato nell’ambito del PNRR per sviluppare tecnologie legate alle energie rinnovabili e pulite, evento organizzato da Fondazione NEST ad un anno dal lancio del NEST Seeding Roadshow. Al centro dei lavori le tecnologie per la transizione energetica, la formazione avanzata e il trasferimento tecnologico.Gabriella Scapicchio, Direttrice Generale di Fondazione NEST: “L’obiettivo non è soltanto quello di trasferire la nostra conoscenza in Africa, o negli altri paesi, ma è anche quello di creare delle connessioni, delle collaborazioni, degli agreement con queste università. All’interno delle visite che si sono svolte durante il 2026 abbiamo già abbozzato degli accordi che stiamo poi finalizzando per i progetti futuri. Quello che vogliamo fare oggi è definire i contenuti o in alcuni casi addirittura siglare questi accordi”.Ospitato presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, al Summit ha fornito un quadro generale del suo ruolo nel coordinamento e nel supporto delle attività del NEST Seeding Roadshow anche la Fondazione MAES, ente attivo nella cooperazione scientifica, tecnologica e industriale su energia e sostenibilità tra Italia, bacino del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente.Domenico Villacci, Presidente di Fondazione MAES: “Abbiamo elaborato tutto un piano di trasferimento tecnologico dei risultati del grande progetto NEST, perché NEST è il più grande progetto sull’energia a livello PNRR italiano, e abbiamo ovviamente coinvolti i nostri migliori ricercatori, che si sono distinti anche nel rapporto con queste università straniere”.Nel 2027 Fondazione NEST lavorerà con gli atenei coinvolti per sviluppare le prime proposte di ricerca congiunta a partire dai temi emersi nei gruppi di lavoro tra università, centri di ricerca ed imprese. Proseguirà anche il percorso di incontri internazionali, con nuove tappe e il coinvolgimento di altre università e istituzioni scientifiche del Mediterraneo e dell’Africa.Gabriella Scapicchio, Direttrice Generale di Fondazione NEST: “Stiamo già pensando a un’evoluzione di questo programma, perché con altre collaborazioni, anche con altre fondazioni, stiamo mettendo a terra un progetto di formazione industriale, quindi andando con le nostre industrie italiane nelle industrie in alcuni paesi africani, per portare quindi la nostra formazione sul campo”.L’obiettivo di lungo periodo è dunque creare una rete stabile attraverso cui università, centri di ricerca, istituzioni e imprese possano sviluppare progetti comuni, formare nuove competenze e favorire l’applicazione industriale dei risultati della ricerca.