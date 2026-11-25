ROMA (ITALPRESS) – Federica Brignone si ritira. È la stessa 36enne valdostana ad annunciarlo in un video diffuso dalla Fisi dopo che ieri, a distanza di 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, era tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. “Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile – le parole della due volte campionessa olimpica – però mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando”.

– Foto Ipa Agency –

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