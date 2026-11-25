ROMA (ITALPRESS) – Novembre è il mese di Fiat 600. Il modello torna al centro della scena con una presenza articolata che attraversa la comunicazione televisiva FIAT e arriva fino a uno degli appuntamenti più popolari della TV italiana: “La Ruota della Fortuna”. Per tre settimane consecutive, Fiat 600 è protagonista del game show di Canale 5, portando nelle case degli italiani le diverse anime della propria gamma. Dall’8 al 14 novembre ha avuto spazio la 600 Benzina Turbo 100, dal 15 al 21 novembre alla 600 Ibrida, mentre dal 22 al 28 novembre torna protagonista la versione 600 Turbo 100. Una presenza che racconta in maniera semplice e immediata la vocazione di Fiat 600: essere un’auto pensata per la vita quotidiana e per le famiglie, capace di coniugare dimensioni ideali per la mobilità urbana, versatilità, comfort e inconfondibile stile italiano. Ed è proprio questa vocazione a rendere naturale l’incontro con “La Ruota della Fortuna”. L’auto per le famiglie entra nel programma delle famiglie, in un appuntamento capace di riunire ogni sera davanti alla televisione pubblici e generazioni differenti.

La presenza all’interno del programma arriva inoltre in un momento di particolare visibilità per il modello. Di recente Fiat 600 è tornata infatti on air con una nuova campagna TV, che racconta in maniera ironica e tutta italiana quanto sia difficile resistere alla voglia di salire a bordo di 600: in un piccolo paese, chiunque sembra improvvisamente trovare una buona scusa per farsi accompagnare. La campagna e la presenza a “La Ruota della Fortuna” costruiscono così un racconto coerente intorno a Fiat 600, riportando il modello al centro dell’attenzione durante tutto il mese di novembre e sottolineandone la capacità di essere una compagna di vita versatile, accessibile e autenticamente italiana.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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