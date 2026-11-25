Verona, 25 nov. (askanews) – “I dati di finanza pubblica sono preoccupanti. C’è un progressivo deterioramento del saldo netto di parte corrente (che dai 1,9 miliardi del 2024 scenderà a -700 milioni nel 2027), messo sotto pressione dalle spinte inflazionistiche. In questo quadro una riforma della finanza locale è indispensabile e non più rinviabile. La capacità fiscale dei Comuni è esaurita e il fabbisogno finanziario per garantire i servizi cresce rapidamente”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel suo intervento di apertura della 43ma assemblea nazionale dell’associazione.

“È indispensabile individuare nuove forme di compartecipazione fiscale. Altrimenti la tenuta dei servizi non potrà essere garantita. Non possiamo più accettare di essere la ‘prima linea’ solo quando c’è da metterci la faccia, adempiere ai doveri, gestire i tanti problemi, anche quando non ci compete e non abbiamo né strumenti né risorse. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro Paese” ha aggiunto Manfredi.