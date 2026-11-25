(Adnkronos) – “Gli investimenti sul sito di Bidachem”, che Boehringer Ingelheim ha deciso di destinare allo stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, “portano di fatto valore a tutto il territorio, perché intorno a esso gravitano ovviamente anche contractors e altre attività e iniziative che ci consentono poi di operare e di garantire che il territorio accresca anche le sue competenze nell’ambito chimico-farmaceutico”. Così Sara Frattini, amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento, commenta il piano di investimenti da 160 milioni di euro nei prossimi 5 anni destinato al sito dalla farmaceutica.

I benefici per l’area locale sono “legati al fatto che, oltre ai suoi 320 dipendenti diretti, il sito si avvale di un indotto di circa tre volte tanto, quindi di circa mille persone – sottolinea Frattini – Sono competenze soprattutto impiegate nell’ambito della manutenzione degli impianti e delle nostre infrastrutture”. Nel dettaglio, “l’investimento verrà impiegato concretamente per l’adattamento dei nostri impianti chimici al trasferimento e alla produzione di almeno 3 nuovi principi attivi e per l’adeguamento e l’ammodernamento delle nostre tecnologie impiantistiche”. In questo modo, aggiunge, “i nostri impianti saranno mantenuti allo stato dell’arte della tecnologia e pronti per la produzione dei principi attivi che stiamo trasferendo e che trasferiremo in futuro”.

L’investimento sarà anche “destinato al mantenimento di tutti quei requisiti di sostenibilità energetica e ambientale che sono necessari per continuare a essere efficienti e competitivi in futuro – puntualizza Frattini – E, in ultimo, ma non per importanza, alla formazione delle nostre persone, che sono l’asset più importante e quello attraverso il quale ci trasformeremo e implementeremo le nuove tecnologie e i nuovi prodotti”, conclude.