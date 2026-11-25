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(Adnkronos) – Un attacco israeliano ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie e due delle sue figlie nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City. Lo riferisce Al Jazeera citando il ministero dell’Interno e della Sicurezza Nazionale palestinese. In una nota pubblicata sul proprio canale Telegram, il ministero ha identificato il funzionario come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza. Sono rimaste uccise anche la moglie, di 41 anni, e le figlie, di 15 e 13 anni.
L’attacco è avvenuto a meno di 24 ore dall’uccisione del direttore generale del Servizio di Sicurezza Interna, il generale di brigata Naim Abu Nahal, sempre secondo quanto riferito dal ministero.
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