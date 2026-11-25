(Adnkronos) – “Siti come questi sono disgustosi. E non vanno in nessun caso derubricati a goliardia o a semplice provocazione. Il femminicidio è un reato, ma la violenza contro le donne ha tante forme e non possiamo sottovalutarne nessuna, compresa quella verbale e quella che si insinua sul web”. Lo ha detto all’Adnkronos, Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, commentando le notizie sui siti sessisti e sulle pagine social

, rintracciate dall’agenzia di stampa, dove sono presenti immagini volgari di donne e commenti sessisti, con utenti che sminuiscono il fenomeno del femminicidio e gridano al nazi-femminismo.



“Tutto ciò – continua Arianna Meloni – dimostra quanto ancora ci sia bisogno di informare, sensibilizzare, proteggere e difendere le donne. È un impegno che questo Governo ha preso sul serio e ha messo al centro della propria azione, non soltanto in occasione del 25 novembre, ma ogni giorno dell’anno”. “Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma non ci fermeremo finché non si fermerà ogni forma di abuso sulle donne, anche quando passa attraverso la diffamazione online, la manipolazione delle immagini e la diffusione di contenuti intimi. Ricordo che già dallo scorso anno esistono specifici reati per contrastare fenomeni come il deepfake e il revenge porn. Alle donne che subiscono comportamenti di questo genere voglio dire: denunciate, non abbiate paura, non siete sole. Lo Stato c’è”, conclude.

Ma Meloni non è stata l’unica a commentare la notizia. Indignazione è stata espressa anche da Mariastella Gelmini, senatrice e responsabile Enti locali di Noi Moderati: “L’approvazione della fattispecie autonoma di reato del Femminicidio rappresenta una conquista recente e importante , una norma che ha non solo un significato penalistico ma soprattutto culturale. Riscontrate che proprio in questa giornata dedicata alla lotta alla violenza di genere ci sia chi su Facebook nega la portata della norma è un fatto che addolora e che va condannato senza ipocrisia”.

“Ma diciamo però anche una cosa: che sono anche le donne che si scatenano contro le altre donne. Non è un problema solo maschile, attenzione. Perché tutta una serie di commenti sessisti, volgarissimi e quant’altro, sono commenti di donne contro altre donne: di successo, della politica, quindi c’è tanto da lavorare”, conclude.

Sul contrasto ai gruppi maschilisti su Fb e sui social “il cambio di passo deve essere culturale, sociale. È giusto reprimere, ma bisogna proprio capovolgere i termini della questione. Cioè bisogna lavorare, lavorare, lavorare per cambiare proprio l’approccio maschile a queste problematiche” spiega all’Adnkronos Simonetta Matone di Forza Italia.

Anche Deborah Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, commenta con Adnkronos il ‘ritorno’ del fenomeno di gruppi maschilisti su Fb: “Io penso che ci si è concentrati troppo sulla repressione e troppo poco sulla prevenzione, quindi è fondamentale partire dalle aule e quindi dalle scuole perché dietro a questi adulti che si comportano in questo modo evidentemente c’è anche stato e c’è un difetto di cultura, di educazione, di prevenzione rispetto a questi atteggiamenti. E quindi penso che sia prima di tutto un problema di prevenzione e culturale. In secondo luogo penso specificamente sulle piattaforme digitali che abbiamo bisogno anche di creare le condizioni di un quadro giuridico che impedisca a queste piattaforme di continuare ad amplificare quei messaggi e continuare anche a riprodursi. Il che non significa censurare, ma significa semplicemente prendere atto del fatto che insomma siamo in un Paese in cui questi messaggi non possono avere spazio né fisico né digitale”.

Si agisce sui gruppi maschilisti su Fb e sui social “chiudendoli, intervenendo, perseguendo chi li apre. Non so se questo è un modo per uscirne, ma è il modo giusto per intervenire, questo non c’è dubbio. Poi la base per intervenire sarebbe l’educazione sessuoaffettiva nelle scuole, ma su questo la destra non ci sente. Del resto questa destra è piena di esponenti che, come abbiamo visto in queste ore, parlano a sproposito in modo molto grave”. Così Nicola Fratoianni di Avs commenta con Adnkronos il ‘ritorno’ del fenomeno di gruppi maschilisti su Fb e su altri social.

Per contrastare il proliferare di gruppi maschilisti su Fb e sui social “serve fare un’azione coordinata tra i gestori dei social, come Meta, che devono collaborare con la Polizia postale per fare in modo che determinate pagine, sulla base del proprio contenuto, non vengano proprio rese pubbliche, cioè rese aperte al pubblico. Quando vuole Meta lo sa fare, quando vuole oscurare lo fa, ma anche in maniera molto veloce, quindi è giusto che lo faccia anche rispetto a questi contenuti. Non voglio pensare che ci sia un guadagno, cioè in termini di audience, di click”, da questi gruppi, dice all’Adnkronos Vittoria

Baldino, deputata e vicepresidente M5S.