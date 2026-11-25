(Adnkronos) – Preparare il terreno alla prossima rivoluzione dell’edilizia, riscrivendo le regole per far nascere una nuova industria della casa, in grado di rispondere ai bisogni dell’abitare e generare valore economico, sociale e ambientale. Sarà questo l’obiettivo di ‘Rewrite the rules. L’ecosistema dell’abitare si fa industria’, la tredicesima edizione di REbuild che si terrà al Centro Congressi di Riva del Garda martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2027. Due giorni di incontri, convegni e dibattiti per mettere in relazione una community multidisciplinare che riunisce mondo dell’edilizia, istituzioni, università, associazioni di categoria, professionisti, Real Estate e finanza di settore. Un confronto trasversale tra chi progetta, chi costruisce e chi governa le trasformazioni dell’abitare, con l’obiettivo di condividere competenze e contribuire a leggere e indirizzare i cambiamenti che interessano il settore.

Sul palco di Riva del Garda i protagonisti della filiera non parleranno solo di off-site, ma soprattutto di come organizzare la domanda, di appalti capaci di riconoscere il valore dell’industrializzazione, di finanza e accesso ai suoli. Un cambio di paradigma che risponde al bisogno abitativo sia sul fronte delle nuove costruzioni sia su quello, altrettanto importante, della manutenzione e riqualificazione del patrimonio esistente. “Nessuna azienda, da sola, può riscrivere le regole di un settore in cui ogni anello della filiera dipende dagli altri – afferma Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi – Serve un luogo dove chi decide, chi produce e chi finanzia possano misurare insieme rischi e benefici di muoversi nella stessa direzione. Per due giorni REbuild vuole essere quel luogo, e portare a Riva del Garda risposte che si possano tradurre in progetti concreti”.

Spostare parte del lavoro dal cantiere alla fabbrica conviene, ma non sempre e non a qualunque scala. Secondo la Commissione europea adottare la metodologia off-site, che produce in stabilimento componenti o interi moduli edilizi e li assembla sul posto, accorcerebbe i tempi di costruzione di un edificio dal 20 al 60% e ridurrebbe i rifiuti del 10-15%. Sul fronte dei costi la stessa Commissione, richiamando uno studio di McKinsey,indica tagli fino al 20%. A condizione però di poter operare con volumi di produzione adeguati. In Italia, in un contesto caratterizzato da una crescente emergenza abitativa, lo scenario può cambiare anche grazie al Piano Casa, che stanzia 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 al recupero di edilizia residenziale pubblica e sociale, tra cui gli alloggi popolari oggi non assegnabili perché in condizioni non adeguate.

Uno studio congiunto di Enea e Politecnico di Milano, pubblicato su Sustainability nel 2025, osserva però che i criteri di gara tradizionali non riconoscono i vantaggi dell’off-site. “L’innovazione o è sistemica o non è – sottolinea Ezio Micelli, presidente del Comitato scientifico di REbuild e docente all’Università Iuav di Venezia – Diverse imprese dell’off-site sono fallite all’estero, pur avendo sviluppato una tecnologia estremamente efficiente, perché intorno mancavano normative, appalti e sostegno finanziario. Il Piano Casa può innescare dinamiche di scala capaci di favorire la trasformazione. Programmi pubblici con volumi stabili e prevedibili danno alle imprese la ragione per investire in stabilimenti, competenze e filiere, e quindi per industrializzare davvero il settore”.

Non sarebbe la prima volta. All’inizio del Novecento fu la politica a creare le condizioni per rispondere alla domanda di abitazioni con la legge Luzzatti del 1903. “Oltre un secolo fa – prosegue Micelli – l’Italia seppe riscrivere le regole di un settore e di un mercato, mettendo in moto un’intera filiera di cooperative, istituti e imprese. Oggi serve lo stesso respiro per una nuova industria della casa, con regole, finanza e domanda che si muovono insieme”. La stessa visione guida “Orizzonti dell’abitare in Trentino”, il laboratorio promosso dall’assessorato provinciale alle Politiche per la casa in collaborazione con REbuild, propone una prospettiva di lungo periodo che parte dal confronto con i territori. Ascolta enti, associazioni di categoria e Comuni per costruire risposte coerenti con le specificità locali, e punta a diventare una piattaforma stabile di dialogo e progettazione, capace di accompagnare la costruzione della nuova normativa provinciale. Un’esperienza che, il 4 e 5 maggio 2027, a Riva del Garda, REbuild porterà dentro la discussione sul sistema delle costruzioni.