Roma, 25 nov. (askanews) – Luciano Spalletti prepara la sfida con l’Omonia Nicosia, in programma giovedì 26 novembre allo Stadium per la quinta giornata di Europa League. La Juventus cerca una vittoria per consolidare la propria posizione tra le prime otto della classifica unica e l’allenatore annuncia una novità in attacco: Ekhator partirà titolare. “Domani lo facciamo giocare perché vogliamo avere una soluzione”, spiega il tecnico, che ragiona anche sulla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni, compresa la partita di campionato contro il Como.

Spalletti descrive Ekhator come una prima punta fisica, capace di attaccare la profondità e trasformare i palloni difficili in occasioni per costruire gioco. “È una promessa. I giovani hanno questa qualità di non voltarsi mai indietro, di guardare sempre avanti. Mi aspetto che abbia la tranquillità giusta per giocare. Ogni campione prima di esserlo è stato una promessa”.

Il tecnico torna anche sulle condizioni di Kenan Yildiz, assente nelle ultime uscite. Il recupero procede bene, ma non ci sono ancora indicazioni precise sui tempi del rientro. “Stamattina ha fatto un allenamento particolare di precisione e mi ha chiamato per farmi vedere che cosa centrava. Non vedo l’ora che possa farlo in partita, però c’è da lasciarlo tranquillo e aspettare i tempi corretti”. Spalletti riconosce il peso dell’assenza del turco: “Non avere un calciatore del suo livello a disposizione è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Lui è lui, un campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese”.

Tra le novità annunciate anche Cambiaso, che giocherà dall’inizio, e la possibilità di concedere una chance a Zhegrova. “Abbiamo una rosa di tanti calciatori di livello, non c’è una differenza enorme tra uno e l’altro”, sottolinea Spalletti, che vuole distribuire le energie senza rinunciare alla competitività.

L’allenatore mette in guardia la squadra dal rischio di sottovalutare l’Omonia, avversaria che ha sei punti in Europa League e ha battuto il Celta Vigo. “È terza in campionato, il suo allenatore conosce benissimo il calcio. È una squadra che sa ripartire e ribaltare l’azione. Bisognerà giocare una partita seria se si vuole vincere”.

Spalletti chiarisce anche le parole pronunciate dopo la gara con il Venezia sulla necessità di avere una punta fisica. “Non è una richiesta di un calciatore, ma una caratteristica. Non ho detto che Woltemade non mi piace. Ho bisogno di avere più soluzioni e non posso far giocare sempre Kolo e Woltemade insieme ogni tre giorni”. L’idea è verificare se Ekhator possa offrire una risposta anche in questa direzione.

Sul piano degli infortunati, sono recuperati diversi elementi. Restano indisponibili Nico Gonzalez e Kalulu, oltre ai lungodegenti. “Sono tutti a disposizione, eccetto loro. Ci arriviamo bene perché gli allenamenti iniziano a essere popolati e vengono meglio”.

Infine, il tecnico torna sul percorso di crescita della squadra: “Dobbiamo ancora trovare equilibrio ed essere più sciolti quando giochiamo. In alcune situazioni vedo i calciatori apprensivi, timorosi. Questo atteggiamento uccide un po’ la libertà. Siamo sulla buona strada e mi aspetto molto da queste due ulteriori gare, contro l’Omonia e il Como”.