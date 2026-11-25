MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Formula 1 si prepara ad affrontare il penultimo appuntamento della stagione sul Lusail International Circuit, sede del Gran Premio del Qatar. Si tratta di uno dei tracciati più impegnativi della stagione per gli pneumatici, sottoposti a sollecitazioni laterali particolarmente elevate nelle lunghe curve ad alta velocità.

Una caratteristica che ha portato all’introduzione di un limite massimo di 27 giri percorribili con ciascun set di gomme. Considerando che la gara si disputa sulla distanza di 57 giri, questo vincolo impone almeno due soste ai box e rende particolarmente delicata la pianificazione della strategia.

La Ferrari arriva da una trasferta a Las Vegas da cancellare, fra errori e penalità. “Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi – assicura il team principal della Rossa, Fred Vasseur – Lusail presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”.

-Foto IPA Agency-

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