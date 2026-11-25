(Adnkronos) – L’onda travolge il padrone e il cane, trascinati via dalla corrente. Un video diffuso dalla polizia di Cannon Beach, in Oregon, documenta la drammatica avventura vissuta da un uomo e dal suo amico a 4 zampe.

Un agente del dipartimento di polizia ha notato un uomo che guidava sulla spiaggia. L’automobilista indisciplinato, che è stato multato, voleva osservare le cosiddette King Tides, le maree eccezionalmente alte. L’uomo è stato ammonito e invitato a osservare le maree da una distanza di sicurezza. Un paio d’ore dopo, però, il dipartimento di polizia è stato contattato da altri cittadini: lo stesso uomo, con il suo cane, era stato travolto dalle onde.

Il video documenta il momento drammatico: il padrone osserva le onde da una scalinata, il cane è sulla spiaggia. Quando arriva la marea, l’animale viene travolto per primo. L’uomo, che lascia andare il guinzaglio, viene trascinato dalla corrente poco dopo. Entrambi, riferisce la polizia, sono riusciti a mettersi in salvo e a raggiungere un’altra scalinata.