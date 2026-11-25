(Adnkronos) –

Allerta maltempo sull’Italia, oggi mercoledì 25 novembre, con pioggia, temporali e vento forte. Una perturbazione di origine atlantica porterà infatti sulla Penisola, a partire dalla giornata di oggi, precipitazioni diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interesseranno gran parte del territorio e saranno localmente intense, in particolare lungo le regioni del versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania e sulle zone occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi 25 novembre allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Lazio. Valutata inoltre allerta gialla in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, sui restanti settori del Lazio e sull’intero territorio di Umbria, Campania e Molise.