(Adnkronos) – Scuole chiuse domani, giovedì 26 novembre, per maltempo in molti comuni della Campania dopo che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione in sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio. Ecco, di seguito, l’elenco aggiornato dei comuni in cui i sindaci hanno già firmato le relative ordinanze.

Scuole chiuse domani 26 novembre per allerta meteo in numerosi comuni della provincia di Napoli. Tra questi si segnalano: Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco.

Stessa decisione è stata presa dal comune di Salerno e in provincia in quelli di Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano.

Stando alle previsioni de iLMeteo.it, continua a transitare sull’Italia una perturbazione che sta portando pioggia abbondante e neve sulle Alpi. Domani, temporali sono previsti su Lombardia, Nordest, Tirreniche, meno altrove. Temperature massime in diminuzione quando piovoso, minime in temporaneo aumento, poi ci sarà un sensibile e ulteriore calo dal weekend.