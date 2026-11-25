Roma, 25 nov. (askanews) – Un invito a ridurre gli emendamenti e a dare una mano affinché venga rispettato il ‘cronoprogramma’ fissato. A quanto si apprende, durante il Consiglio dei ministri, il responsabile dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, avrebbe svolto una sorta di informativa ai colleghi a seguito della riunione governo-maggioranza che si è tenuta questa mattina a palazzo Chigi per fissare metodo e tempistiche dell’esame della manovra.

Tra le altre cose, sarebbe arrivato un invito ai ministri a ridurre gli emendamenti che al momento sono circa 90 e sarebbe stata ribadita la deadline fissata per la presentazione, che è 9-10 dicembre. Ci sarebbe stata inoltre una forte sollecitazione a far convergere le stesse proposte di modifica su ministero per i Rapporti con il Parlamento o Mef, evitando altre vie.

Un ragionamento sarebbe stato poi fatto sulla necessità di rispettare il timing: Ciriani avrebbe infatti mostrato l’elenco dei decreti in via di approvazione, spiegando la necessità di evitare il complicarsi della situazione per non far saltare tutti gli incastri e dunque rischiare che la situazione diventi di difficile gestione dal punto di vista parlamentare. Dal ministro sarebbe arrivata inoltre una richiesta a sollecitare la presenza dei senatori, visto che questa mattina per ben due volte è mancato il numero legale a palazzo Madama.