Roma, 25 nov. (askanews) – Una manovra “da non stravolgere” ma sulla quale sono in arrivo correttivi importanti sullo spalma-crediti del Superbonus, che potrebbe essere cancellato per tornare alla vecchia norma, e sul condono edilizio per il quale si lavora ad una proposta condivisa che riguarderà solo le vecchie pratiche. E’ quanto emerso dal nuovo vertice di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Chigi cui hanno partecipato, oltre alla premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e i leader di Forza Italia, Antonio Tajani, della Lega, Matteo Salvini, e di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Nel corso del Consiglio dei ministri che ha preceduto il vertice, la premier ha sollecitato a “cercare di essere ordinati” nel prosieguo dei lavori sulla legge di bilancio mentre il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha invitato i ministri a ridurre gli emendamenti del governo, che al momento sono circa 90, aggiungendo una forte sollecitazione a far convergere le stesse proposte di modifica sul suo ministero o sul Mef, evitando altre vie. Il termine per la presentazione delle proposte di relatori e governo è stato fissato dalla Commissione Bilancio della Camera per il 10 dicembre e Ciriani ha invitato a rispettare i tempi visto il complicato incastro di decreti in via di approvazione.

Nel merito, ha riferito il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del vertice “abbiamo ribadito che è una buona legge di bilancio che non va minimamente stravolta. Però ci sono alcuni temi che conoscete e su cui stiamo lavorando. Si va avanti su quei temi, mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo”.

Sul condono, in particolare, “ancora deve essere definita la proposta però molti di noi hanno detto e ribadito che questa riguarderà non nuovi condoni ma i vecchi condoni” ha spiegato precisando che “ci sta lavorando il ministro Salvini e credo che arriverà nei prossimi giorni una sua proposta che crediamo sarà condivisa”.

Novità, invece, sullo spalma crediti del Superbonus in 10 anni che il governo potrebbe rivedere anche tornando alla vecchia norma. “La richiesta sul Superbonus la sapete. E’ quella ovviamente di garantire la certezza della norma e quindi di tornare indietro” ha aggiunto Lupi “speriamo rimanga la vecchia norma”. Alla domanda se verrà cancellato lo spalma-crediti ha risposto: “Lo vedrete nell’emendamento però si lavora su questo”. Altra novità potrebbe essere l’aumento di 20 milioni del fondo per le modifiche parlamentari che arriverebbe quindi a circa 130 milioni.

Il vertice, tenuto in coda al Consiglio dei ministri, ha seguito un’altra riunione sulla manovra tenuta in mattinata tra governo, capigruppo, relatori e presidenti di commissione per definire il metodo di lavoro e il cronoprogramma dei lavori parlamentari.

L’orientamento emerso era quello di arrivare dai 700 emendamenti segnalati a 300-350 ‘supersegnalati’ su cui concentrare l’esame parlamentare. La proposta, condivisa dalla maggioranza, è stata però respinta dalle opposizioni che chiedono di “garantire un corretto svolgimento dei lavori”.

Nel frattempo l’Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio della Camera ha definito il calendario dei lavori. Il 3 dicembre verranno illustrate nel complesso le proposte emendative e prenderenno il vie le votazioni. Le sedute del 4 e del 9 dicembre saranno dedicate alla prosecuzione delle votazioni. Dopo il termine per il deposito di emendamenti da parte dei relatori e del Governo, fissato il 10 dicembre, seguirà poi una lunga maratona fino al 15-16 dicembre per l’esame delle proposte emendative e la conclusione dell’esame in sede referente, con il conferimento del mandato ai relatori a riferire.

L’arrivo in Aula a Montecitorio, almeno nelle previsioni della maggioranza, è previsto per venerdì 18 dicembre. L’orientamento sarebbe quello di porre la fiducia e di votarla domenica 20 in modo da concludere entro Natale l’esame anche al Senato e nel frattempo votare il decreto bollette alla Camera.