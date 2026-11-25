Roma, 25 nov. (askanews) – “C’è il tema del condono, stiamo lavorando intensamente, si troverà un accordo. Certamente non sarà un condono senza limiti, sarebbe sbagliato: non ci sarà nessun condono per ecomostri ma un intervento per permettere a chi ne ha diritto, perché magari ha fatto domanda in passato, di poter mettere in regola il proprio appartamento e poi magari per poter usare anche i bonus ambientali per cercare di puntare sulla rigenerazione urbana e l’efficientamento energetico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento Confesercenti a Palazzo San Macuto.