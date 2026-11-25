(Adnkronos) – “Mi sembra un modo per spogliare le donne di potere, come a volerle punire e rimetterle in un ruolo”. Manuela Moreno, giornalista, conduttrice e attualmente concorrente di ‘Ballando con le stelle’, commenta così all’Adnkronos la notizia dei gruppi maschilisti e delle comunità online, come quelli emersi attorno a piattaforme quali Facebook e Telegram, dove le donne diventano bersaglio di odio, umiliazioni e violenza. Una dinamica che, secondo Moreno, nasconde anche il tentativo di ricondurre le donne a una condizione di subordinazione: “L’uomo che non accetta che una donna possa fare il lavoro, tra virgolette, suo, come lui o anche meglio di lui, ha bisogno visivamente di rimetterla in un contesto in cui possa dominarla, o pensare di dominarla”.

Una riflessione che nasce anche da un’esperienza personale. Moreno è stata infatti vittima di deepfake

pornografici, con il proprio volto sovrapposto a immagini sessualmente esplicite: “L’ho vissuta proprio come una violenza fisica, è stato uno choc dal quale ti riprendi difficilmente. Non riesci mentalmente a vederti su un altro corpo, c’è proprio una specie di disconnessione”, spiega.

Ma c’è un altro aspetto che la colpisce, e che ha ritrovato anche nei racconti di altre donne vittime di episodi simili: “Non capisco perché, invece di partire subito con l’indignazione, scatti immediatamente una vergogna, come se fossi tu ad aver fatto qualcosa di sbagliato”. Una reazione che, secondo Moreno, merita di essere affrontata: “Evidentemente -analizza- siamo abituate a vivere con il senso di colpa”.

La giornalista invita quindi a non sottovalutare le conseguenze di queste violenze, soprattutto quando a subirle sono ragazze molto giovani. “Io sono una donna navigata, ne ho viste di cotte e di crude e me ne hanno fatte di tutti i colori. Ma se ho provato tutta questa difficoltà, pensiamo a una ragazzina sui banchi di scuola che magari viene bullizzata in questo modo: quali strumenti ha per uscirne?”. La risposta, per Moreno, passa anche dalla solidarietà: “L’importante sarebbe parlarne, sentirci tutte coinvolte, riuscire a fare network e darci una mano. Chi ci è passata può dare consigli a chi non ha ancora superato il trauma”.

Quanto alle motivazioni che spingono a colpire le donne attraverso immagini sessualizzate e umilianti, Moreno distingue tra “il bullismo che può agire tra i più giovani, magari contro “la ragazza carina o quella emarginata, e una dinamica che riguarda le donne adulte e affermate”. Le vittime “sono spesso giornaliste, politiche, manager”, osserva, tornando a quella che considera “una logica di sottomissione: un tentativo di colpire le donne proprio perché hanno conquistato uno spazio di autonomia e potere”.