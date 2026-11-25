REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Vasta operazione contro la ‘ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo quanto rende noto l’Arma dei Carabinieri, il gruppi criminale avrebbe avuto lo scopo di agevolare e finanziare la ‘ndrangheta.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, in programma alle 11 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

-Foto ufficio stampa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-

(ITALPRESS).